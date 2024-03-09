Eski James Bond, halefi olarak o ismi verdi

James Bond serisinin eski yıldızı Pierce Brosnan, kendisi gibi İrlandalı olan Cillian Murphy'nin 007 nolu ajan Bond için mükemmel bir seçim olacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Brosnan, Oppenheimer filmiyle Oscar'a aday olan Murphy için "James Bond olarak harika bir iş çıkarır" dedi.

Yarın düzenlenecek Oscar Ödülleri Töreni öncesi Los Angeles'daki bir etkinliğe katılan Murphy ise, Bond rolüyle ilgili "Bunun için biraz fazla yaşlıyım" ifadelerini kullandı. Murphy, Oscar'ı kazanacağını düşünmediğini ve törene eğlenmeye gideceğini belirtti.

Yeni James Bond filminde başrolü kimin canlandıracağı sorusu uzun süredir gündemde. Rol için son dönemin yükselen yıldızlarından Paul Mescal'ın da ismi geçiyor.