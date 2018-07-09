MoneyGram Nedir?

MoneyGram, yurt içi ve yurt dışına para gönderebileceğiniz ve para alabileceğiniz güvenilir bir para transferi hizmetidir. Para transfer hizmetleriyle, yurt içinde para alabileceğiniz MoneyGram, aynı zamanda yurt dışında 200 ayrı ülkede 334 bine yakın noktada aktif bir şekilde çalışabilmektedir.

Para transferleri için tercih edilen teknolojik finansal araçlar arasındaki MoneyGram, hızlı bir transfer hizmetini size sunar. Aileler, yurt dışında çalışan kişiler, öğrenciler ve seyahat halinde olan turistler sık sık MoneyGram’ı tercih ederler.

MoneyGram ile Nasıl Para Gönderilir?

MoneyGram üzerinden para gönderebilmek için para göndermek isteyen kişinin kendisine en yakın MoneyGram acentesine başvurması gerekir. Acente tarafından sunulan para gönderim formu doldurulur ve 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde para alıcı tarafa iletilir.

Alıcının parayı alabilmesi için acente tarafından sizlere sunulacak olan referans numarasına ihtiyacı vardır. Bu sebeple, bu numarayı alıcı kişi ile paylaşmalısınız.

200 ayrı ülkede 334 bine yakın noktada MoneyGram acenteleri vardır. Bölgenizdeki en yakın acenteleri bularak para gönderebilir ya da alabilirsiniz. Ülkemizde hizmet veren Kuveyt Türk bankası da MoneyGram acenteleri arasındadır.

MoneyGram ile Para Gönderme Masrafları Nedir?

MoneyGram ile göndermek istediğiniz paranın döviz cinsi ve miktarına göre farklı komisyon oranları vardır. Yurt içi ve dürt dışı para gönderimleri için de farklı masraflar söz konusu olabilir. Ancak bu masraflar tercih edeceğiniz acenteye göre de değişiklik gösterebilir.

Bu sebeple, net bir rakam belirtmek mümkün değildir. Tercihinizi hangi acenteden yana yapacağınız ve göndereceğiniz paranın türü ile miktarı komisyonları doğrudan etkileyen en temel detaylar arasında yer almaktadır.

MoneyGram aracılığı ile bir kişiye para yolladığınız zaman sistem bunu kayıt altına alır ve karşı taraf gönderdiğiniz parayı çektiği zaman bilgilendirme mesajı alırsınız. Sistemin güvenilirliği ise bu şekilde sağlanır. Bilgilendirme mesajı alıp almayacağınıza dair hesabı açarken size seçim hakkı da verilir.

MoneyGram Güvenilir mi?

MoneyGram ile para çekmek ve para göndermek son derece güvenilirdir. Bildirim sistemi ile hareket eden sistemde bir kişinin gönderdiğiniz parayı çekmediğini iddia edebilmesi mümkün değildir. Dünya genelinde aktif olarak kullanılan MoneyGram, son yılların en fazla tercih edilen teknolojik finansal uygulamaları arasındadır.

MoneyGram ile gerçekleştirdiğiniz tüm işlemler kayıt altına alınır. Böylelikle gerektiği zaman kayıtlara sizler de ulaşarak güvenlik sorunları yaşamamış olursunuz. Yurt içi ve yurt dışında aynı güvenilirliğe sahip olan MoneyGram sayesinde para transferlerinizi daha güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer MoneyGram nedir ve güvenilir midir sorusuna daha detaylı bir cevap arıyorsanız, ülkemizde MoneyGram sistemine destek veren ve resmi acenteler arasında yer alan Kuveyt Türk’ün hazırladığı sayfaya göz atabilirsiniz. Aynı sayfa üzerinden güncel MoneyGram komisyon giderlerine de erişebilmeniz mümkündür.