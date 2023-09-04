Romantik Kaçamakların Adresi Mykonos’un En İyi Otelleri

Plajlarıyla ve gece hayatıyla ünlü Mykonos (Mikonos), Yunanistan'ın (Santorini ve Girit ile birlikte) en çok ziyaret edilen adalarından biridir. Devasa bir kişiliğe sahip bu küçük ada, gösterişli otellere, kaliteli gastronomiye, lüks alışverişe, altın rengi kumsallara ve çılgın gece kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

Mikonos'taki aksiyonun çoğu batı ve güney kıyılarında, Mikonos Kasabası, Ornos Plajı ve Platis Gialos Plajı'nın içinde ve çevresinde gerçekleşir. Bunlar gezginlerin konaklaması için en popüler alanlardır, ancak adanın her yerinde mükemmel Mikonos otelleri ve yapılacak harika şeyler bulacaksınız. Doğuya ve kuzeye doğru ilerledikçe gelişme azalır ve oteller, plaj kulüpleri ve mağazalar yerini engebeli arazilere, birkaç çiftliğe ve ıssız kumsallara bırakır.

Mykonos, daha çok partileriyle tanınan Yunan adalarından biri olsa da, aslında bu ada romantik bir tatil planı yapan çiftlerin en çok tercih ettiği tatil rotalarından biridir. Birbirinden romantik ambiyansa sahip otelleriyle ilgi gören adada, hafızalara kazınacak romantik bir tatil deneyimi yaşamak mümkün. İşte en sevilen Mykonos otelleri ;

Leto Hotel

İlk olarak 1956 yılında Ege'nin ilk lüks otellerinden biri olarak inşa edilen Leto, harika manzarası ve atmosferiyle ilgi görüyor. Eski Limanın kenarında, küçük, temiz bir kumsala bakmaktadır. Bu, Mykonos'un eşsiz gece hayatının tadına baktıktan sonra yürüyerek evlerine dönmek isteyenler için bir oteldir. Feribot iskelesi, taksi durağı, adanın plajlarına giden otobüs durağı, belediye otoparkı ve Mykonos Kasabası'nın labirent gibi sokaklarının sürekli uğultuları 10 dakikadan daha kısa bir yürüme mesafesindedir.

Leto'nun havadar odaları, rustik meşe paneller ve parke zeminlerle uyum sağlayan bej, altın ve kahverenginin güven verici toprak tonlarına sahiptir. Geniş mermer banyoları, Yunanistan'ın en çok satan doğal kozmetik serisi olan Apivita banyo malzemeleriyle donatılmıştır. Dikkat çekici bir şekilde, fiyattan bağımsız olarak her odanın deniz manzaralı bir balkona erişimi vardır. Mykonos’ta nerede kalınır ? Sorusuna en popüler cevaplardan biri olan Leto Hotel, ayrıca adanın en romantik otellerinden biridir. Daha detaylı Mykonos otelleri için https://gezilecekyerler-listesi.com/ adlı siteye göz atabilirsiniz.

Mykonos Grand Hotel & Resort

Dünyanın Küçük Lüks Otelleri üyesi Mykonos Grand, özellikle 2013-2015'teki tam yenilemeden bu yana bu sıfatın hakkını tam olarak veriyor. Otel, Şehrin 4,3 km güneybatısında, Shirley Valentine ile ünlü gözlerden uzak Agios Ioánnis plajının hemen yukarısında bulunuyor.

Delos manzaralı amfitiyatroda yoga veya pilates seansları düzenlenir. Plaj, su sporları veya demirli cin sarayları olmaksızın, esasen özel ve sessizdir. Spada muhtemelen Yunanistan'da bir ilk olan squash kortu (dışarıda tenis kortu) ve bitişikte yüksek teknolojili bir spor salonu bulunmaktadır. Deniz suyuyla doldurulmuş büyük bir açık havuz, lüks divanlar, yumuşacık minderler ve gölgelik pergolalarla donatılmıştır.

İki restoran bulunmaktadır: öğle yemeği için havuz kenarındaki rahat Aqua e Sole veya açık büfe kahvaltının servis edildiği daha üst kattaki daha resmi Dolphins of Delos.

Bill & Coo Suites and Lounge

Bill & Coo'nun ilk oteli, 2006 yılında açıldığından bu yana Mykonos şehrinin kenarında konaklamak için en iyi yer olmuştur. İçi ve dışı soğuk beyaz estetiği, çevresine muhteşem bir şekilde uyum sağlar ve restoran adadaki en iyiler arasındadır.

Adanın restoranlarını ve tabii ki gece hayatının yanı sıra görsel açıdan dikkat çekici yel değirmenleri gibi yerleri keşfedebileceğiniz Eski Kent'ten sahil boyunca sadece 15 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Yolun üzerinde küçük bir plaj var (sivri kayaların suya girmesine dikkat edin) ve sonsuzluk havuzu ve bardan denize doğru gün batımı manzaraları kaçırılmaması gereken bir şey. Bill & Coo'nun diğer tesisi Coast Suites, ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir plaj günü için ücretsiz transferle sadece sekiz dakikalık sürüş mesafesindedir.

32 süit, birçoğu kendi havuz ve deniz manzarasına sahip olan ve otelin geri kalanıyla aynı nötr, modaya uygun tarzda devam eden beş kategoriye sahiptir. Ayrıca kendi sonsuzluk havuzları, büyük açık (ve kapalı) oturma alanları ve özel şefleri olan üç yeni tek yatak odalı villa da bulunmaktadır.

Banyolar, gömme yağmur duşları, açık plan lavabolar ve bazı üst kategori seçeneklerde bağımsız küvetler dahil olmak üzere çeşitli konfigürasyonlara sahiptir.

Mykonos Blu

Mikonos'taki kumlu Psarou Plajı'nın kendi özel köşesine sadece birkaç adım uzaklıktaki Grecotel Mykonos Blu, ışıltılı deniz manzarası, sıcak konukseverlik ve hoşgörüyle dinlendirici alanlar sunan geniş bir tesistir.

Psarou Plajı'nın turkuaz denizlerine bakan, imrenilen bir sahil köşesinde yer alan Grecotel Mykonos Blu, Kiklad adası yolunda saf bir rahatlama arayan herkes için başlı başına bir destinasyondur. Otelin özel plajı, açık havadaki taş merdivenden kısa bir yürüyüş mesafesindedir (100 metre). Başka bir kısa yürüyüş (150 metre) ile çeşitli kafe, restoran ve plaj kulüplerine ulaşabilirsiniz. Halk otobüsü durağı otelin önündedir ve 4 km gibi biraz uzaktaki Mikonos Kenti'ne her saat başı çift yönlü servis vardır.

Check-in sırasında konuklar, inanılmaz deniz manzarasına sahip muhteşem açık hava lobisinde arkalarına yaslanıp dinlenmeye davetlidir. Bilgilendirici bir ev sahibi, taze sıkılmış meyve suları ve ev yapımı kurabiyeler eşliğinde sıcak bir karşılama sunar. Otelde spor salonu, Elixir Health Spa ve iki seviyeli açık sonsuzluk havuzunun yanı sıra beyaz badanalı bir mağarada küçük, gölgeli bir havuz bulunmaktadır.

Halka açık dinlenme alanları gölgelidir ve rahat bir sığınak olacak şekilde inşa edilmiştir. Özenli personel, otelin özel plajında eksiksiz yemek ve içecek hizmetleri sunmaktadır. Konsiyerj hizmetleri deneyimlidir ve helikopter transferleri, yerel turlar ve yat gezileri düzenlemektedir.

Santa Marina, a Luxury Collection Resort

Santa Marina lüks hizmetleri, şık Buddha Bar Beach restoranı ve son derece mahremiyetiyle tanınır. Ayrıca Mykonos'un tek özel plajına sahip, yemyeşil ve tertemiz bir ortamdadır.

Santa Marina, güzel Ornos Körfezi'nin en güney köşesindeki bir yamaçta, bölgenin deniz manzarasını sunan, gözlerden uzak özel bir köy gibi inşa edilmiştir. İyi personelli güvenlik kapılarının dışında restoranlar, kafeler ve mağazaların bulunduğu Ornos Körfezi sahil topluluğuna anında erişim imkanı bulunmaktadır. Otel, feribot terminaline ev sahipliği yapan adanın ana köyü olan Mikonos Kasabasının iki buçuk kilometre güneyindedir.

Helikopter pisti ve özel iskele gibi üst düzey hizmetler mevcuttur. Ginkgo Spa'da, girişte zen benzeri bir karşılama yaratmak için su, yükseltilmiş yer karolarının altından serbestçe akıyor. ESPA marka terapiler Mikonos'un doğasını yansıtıyor. Hamam bakımları, geleneksel Osmanlı tarzı lavabolarla kaplı fayans ve mermer kaplı bir alanda verilmektedir.

Konuklar iki adet büyük sonsuzluk havuzunda serinleyebilir ve minderli şezlonglar ve ahşap güverte üzerinde yer alan yarım kubbeli kabana yataklarla kaplı özel kumlu plaja erişebilir. Konsiyerj özel şoförler, helikopter ve yat transferleri, yelken turları, binicilik ve özel yemekler ayarlayabilir.

101 oda ve süit çeşitli katlara dağılmış olup, 250 ilmekli çarşaflarla kaplı Luxury Collection şiltelere sahip bir kral boy veya iki adet tek kişilik yatak içermektedir. Siyah ve bej tonlarındaki mermer banyolarda cam panelli şelale duşlar, el oyması ahşap lavabolar, Acqua di Parma banyo malzemeleri, bornozlar ve terlikler bulunmaktadır. Deluxe Odalarda kısmi deniz manzaralı balkonlar bulunurken, Superior Odalarda deniz manzarası garanti edilmektedir.

Grace Mykonos

En İyi Mykonos otelleri arasında yer alan bu lüks tesis, ayrıca Mykonos’ta nerede kalınır ? Sorusuna cevap olabilecek en iyi otellerden bir tanesi.

Ágios Stéfanos koyundan Ege'nin güneybatısına, Rínia adacığına bakan Grace Mykonos, titizlikle donatılmış odaları, özenli servisi ve mükemmel yemekleri ile adından söz ettiriyor. Büyüyen uluslararası Grace lüks otel zincirinin amiral gemisi üyesidir ve ilk (2007) kurulanlardan biridir.

Samimi bir his sağlayan sadece 32 odadan 'delüks odalar' küçük olabilir: aslında sadece bir yatak, komodinler ve küçük bir balkon. Junior süitler ve daha yüksek kategorilerin tümünde iPod hoparlör yuvaları, Krups kahve makineleri, hafif bornozlar ve terlikler, kanepeler, DVD oynatıcılar ve orta boy düz ekran TV'ler bulunur. Duvar ve mobilya tonları ten rengi, bej, gri ve lavantayı kapsıyor ve ayak altında traverten karolar yer alıyor.

Havuz katındaki restoranda kahvaltı, sürekli ikramlardan (ev yapımı reçeller içeren ekmek sepeti, harmanlanmış meyve suları, taze meyve büfesi) ve siparişe göre her gün değişen tabaklardan (ızgara hellim ve ada sosisi ile çırpılmış yumurta) oluşur. Kahve makine tarafından değil, taze olarak yapılır. Kesinlikle alakart akşam yemeği, ustalıkla hazırlanmış deniz ürünleri ve yaratıcı tatlılar (üç çeşit için 30 €'nun üzerinde) ile güçlüdür.

Destino Pacha Mykonos

Pacha uzun zamandır güzel zamanların kod sözcüğü olmuştur ve Destino Pacha Mykonos bu günleri kusursuz bir şekilde ortaya koymaktadır. Kalbi coşku uyandıran Ege manzaralı bir havuz salonu olan, yalnızca yetişkinlere özel bu son derece keyifli dinlenme tesisinde komşularınızla iletişim kurmanız teşvik edilir. Gün batımı partileri, yaş farkı gözetmeyen misafirlerine göre ayarlanmıştır.

Bu parti adasının sakin kuzeybatı tarafı, çoğunlukla nesiller boyu çiftleri hedef alan yeni otellerle hızla gelişiyor. İkonik İbiza gece kulübü Pacha'nın arkasındaki grup, İspanya dışındaki ilk oteli için Mikonos'u seçti ve adanın beyaz badanalı başkentine ve sakin bir deniz genişliğine bakan Agios Stefanos'ta uçurum kenarında dramatik bir konum seçti. Destino Pacha Mykonos, limana arabayla beş dakika uzaklıkta olduğundan feribotla gelirseniz kullanışlıdır. Havaalanı 20 dakikadan daha kısa bir mesafededir; Mykonos kenti ise arabayla yaklaşık 12 dakika uzaklıktadır, ancak trafik sıkışıklıklarını da hesaba katmayı unutmayın. Mykonos’ta nerede kalınır ? Sorusuna cevap olarak hareketli bir otel arıyorsanız, Destino Pacha Mykonos, kesinlikle sizin içindir.