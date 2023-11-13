Sharaf Electro Store büyük bir kampanya başlattı

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13/11/2023

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Sharaf Electro Store büyük bir kampanya başlattı


Sharaf Electro Store, elektronik ürünlerde büyük bir kampanya başlattı. Electro Friday adı verilen bu kampanya, 11 Kasım’dan 24 Kasım’a kadar sürecek ve teknoloji severlere cazip fırsatlar sunacak. Kampanya kapsamında, TV, laptop, tablet, akıllı saat, süpürge, beyaz eşya ve daha birçok kategoride %20’ye varan indirimler, net tasarruflar ve 5000 TL ve üzeri alışverişlerde muhteşem hediyeler kazanma şansı bulunuyor. Electro Friday ile evinize ve işinize en yeni ve en kaliteli elektronik ürünleri getirebilirsiniz.

 

13/11/2023 10:51
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TAGS: haber, kıbrıs, Sharaf Electro Store
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