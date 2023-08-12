GÜVENLİK GÖREVLİSİ – KKTC

GarantiBBVA KKTC Ülke Müdürlüğü ve Şubelerimizde bizimle birlikte çalışarak Garanti BBVA’nın bir parçası olmak ister misiniz?

İŞ TANIMI

KKTC Ülke Müdürlüğü ve Şubelerimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere (Kadın ve Erkek) “Güvenlik Görevlisi” aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

- KKTC Vatandaşı (Kadın ve Erkek adaylar münhalimize başvuru yapabilirler),

- En az lise mezunu,

-KKTC İç İşleri Bakanlığının düzenlediği ve Polis Okulu Müdürlüğü Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikasına sahip,

- Tercihen herhangi bir sektörde güvenlik görevlisi pozisyonunda minimum 1 yıllık deneyime sahip,

- Disiplinli ve sorumluluk sahibi,

- Esnek zamanlı olarak çalışabilecek,

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

- KKTC sürüş ehliyetine sahip,

*Güvenlik Görevlisi* aramaktayız.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurunuzu özgeçmişiniz ve Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası örneği ile birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.