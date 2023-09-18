Büyük Yenilik - Büyük Fırsat!

Ülkenin en önemli inşaat firmaları arasında yer alan Arabacıoğlu Construction ile Türkiye’de bir çok projeye imza atan Simetri İnşaat’ın ortaklığı olan Ramat Developments, İskele bölgesinde muhteşem bir projeye daha imza atıyor.

Hayata geçirdiği tüm projelerde müşterilerine muhteşem bir yaşam alanı sunan Ramat Developments, Ayyorgi Gardens projesi ile alışılmışın dışında önemli bir projeye start verdi.

Otel konsepti ile işletilecek, yüksek getirili Branded Residence

Ayyorgi Gardens projesi, adamızın ilk “Branded Residence” konsepti ile yatırımcılara farklı bir fırsat sunacak. Bu projeye yatırım yapacak olanlar, alanında bir numara olan uluslararası şirket Ascott ortaklığında, yüksek kalite ve kira getirisi ile yatırımlarını değerlendirecekler.

Bu bir ilk!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez uygulanacak bu sisteme göre Ramat, uluslararası Ascott şirketi ortaklığında , yatırımcıların gayrimenkullerini en verimli şekilde değerlendirecek bir sistem uygulayacak. Bu sisteme göre yatırımcılar gayrimenkule sahip oldukları sürece, gayrimenkulleri bir otel zinciri kapsamında işletilecek ve böylece yüksek kira getirili bir şekilde yatırımlarını değerlendirmiş olacaklar.. Dünyada bir çok başarılı örneği olan bu sistem KKTC’de ilk kez Ascott – Ramat ortaklığı ile uygulanacak.

Projeye büyük ilgi

Projeye geçen hafta başında uluslararası şirket Ascott ile Ramat arasında imza konup başlanması ile birlikte yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Ayyorgi Gardens İskele bölgesindeki çok katlı yapılaşmanın aksine, konutlarını az katlı yapılaşma prensibi ile çevre dostu ve deprem güvenliği konularına duyarlı olarak tasarlanan projede, çok kısa bir sürede önemli sayılabilecek satış gerçekleştirildi.

Dünya markası ile işbirliği yapılıyor

Projede Ascott gibi bir dünya markası ile çalışan Ramat’ın, İskele’de 100 dönüm üzerine kuracağı Ayyorgi Gardens yaşam alanında, tek ve iki katlı geniş bahçeli konutlar, özel havuzlar, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetleri tadabileceğiniz restorantlar, barlar ve spa merkezi yer alacak.

Aktivite merkezleri ile hayat daha güzel olacak

İki bölümden oluşacak projenin ilk bölümünde uluslararası bir şirket olan Ascott ile güç birliğinde çalıştıracak ve yatırımcılara yüksek kira getirisi verecek bir sistem uygulayacak. Projenin diğer bölümünde ise daha konforlu, büyük ve geniş bahçeli yaşam evleri yer alacak. Projenin tümünde ise her türlü aktivitenin yapılacağı merkezler hayata geçirilecek.

Ascott – Asya Pasifiğin En Büyüğü

Ascott grup bünyesinde 40 dan fazla uluslararası marka bulundurmakta ve Singapur borsasında %100 halka açık bulunmaktadır. Ascott, dünyada, 220 den fazla şehirde, 160.000 in üzerinde rezidansla servis vermekte olup bu konuda Asya – Pasifik bölgesinin en büyüğüdür. Bünyesinde 1000’e yakın konaklama tesisi bulunduran Singapur merkezli şirket, dünyanın bir çok ülkesinden adamıza Ayyorgi Gardens aracılığıyla çok sayıda turist getirerek ülke turizmine ve yatırımcılarına katma değer sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde, Ascott yetkilileri adamıza gelerek Ayyorgi Gardens proje alanını ziyaret etti ve çeşitli temaslarda bulundu.