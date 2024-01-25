NFC, Gazimağusa'da İkinci Şubesini Açtı

Gazimağusa'nın kalbinde yeni bir lezzet durağı doğuyor. Yerli lezzetin öncüleri arasında yer alan NFC, yedinci yılını kutlamanın haklı gururuyla Mağusa'daki ikinci şubesini lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. Özgün fried chicken tarifleriyle tanınan ve sevilen NFC, bu yeni şube ile marka bilinirliğini daha da artırıyor ve müşteri ağına yenilerini katıyor.

Firma, müşteri memnuniyetini her daim zirvede tutma ilkesi, gıda güvenliğine olan titiz yaklaşımı ve sürekli yenilenen stratejileriyle gıda sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Mağusa'daki şubenin açılış töreni, şehrin coşkusu ve heyecanını bir araya getirerek, unutulmaz bir başlangıç yaptı.