Batik, Kuzey Kıbrıs'ta İlk Mağazasını Açtı

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17/10/2023

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Batik, Kuzey Kıbrıs'ta İlk Mağazasını Açtı

 

Türkiye'nin önde gelen bayan giyim markası Batik, Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet göstermeye başladı. Metropol yolundaki Taşkınköy şubesinde hizmet vermeye başlayan mağaza, zamansız tasarımları ve seçkin bayan giyim modelleri ile yeni sezon için hazır.

Batik'in Kuzey Kıbrıs'taki ilk mağazası, bölgedeki giyim tutkunları için çeşitli seçenekler sunuyor. Mağaza, moda tutkunlarına son trendleri sunmanın yanı sıra, kaliteli ve rahat giyim seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

 

17/10/2023 14:00
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TAGS: Batik, Kuzey Kıbrıs
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