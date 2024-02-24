Kasko Sigortasının Az Bilinen Faydaları: Araç Sahipleri için İpuçları

Türkiye’de kara yollarında seyreden araçlar söz konusu olduğunda sigorta kasko ve trafik olmak üzere genel olarak iki farklı sınıfa ayrılır. Yaptırılması kanunen zorunlu tutulan ve aksi hâlde cezai yaptırım uygulanmasına neden olan trafik sigortası, dar bir kapsama ve sınırlı bir limite sahiptir. İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen kasko sigortası ise hem kapsam hem limit bakımından oldukça geniş seçenekler sunar.

Kasko sigortasının olası bir kaza sonucunda meydana gelen hasarları teminat altına aldığı bilinir. Ancak kasko sigortası teminatları arasında, kaza dışında araca gelebilecek zararlara yönelik ya da araç sahibinin hayatını kolaylaştıracak güvencelerin de bulunduğu birçok kişi tarafından pek bilinmeyebilir. Kasko fiyatı ve kapsamına yönelik değişiklik gösterebilen buna rağmen poliçelerin çoğunda yer alan bazı teminatlar ve sağladıkları faydalardan bahsetmek mümkündür.

Kasko Sigortası Avantajları

Hırsızlığa Karşı Aracı Koruma Altına Alır

Birçok sigorta şirketi; aracı sadece kazalara karşı değil, hırsızlığa karşı da koruma altına alır. Aracın çalınması durumunda önceden poliçede yer alan teminatlara göre aracın toplam bedeli ya da bedelinin bir kısmı sigorta şirketi tarafından ödenir. Bunun yanı sıra hırsızlık girişimi nedeniyle araçta oluşan hasarlar da kasko kapsamına dahil edilir. Araç kasko sorgulama yaparak da kasko değerini hesaplayabilirsiniz.

Doğal Afetlere Karşı Güvence Oluşturur

Aracın zarar görmesi için illaki bir kazaya karışması gerekmez. Bazen park hâlindeyken de araçlar ağır hasarlar alabilir. Bu tarz hasarların başlıca sebepleri arasında ise doğal afetler yer alır.

Kasko sigortası yaptırırken poliçeye ilave edilecek ek teminatlar dahilinde aracın doğal afetlere karşı da korunması mümkündür. Böylelikle sel ya da deprem gibi doğal afetlerin araçta yol açabileceği hasarlar da sigorta şirketi tarafından ödenir.

Çekici Hizmeti Sunar

Araç yolda arızalandığında ya da kaza sonucunda kullanılamaz hâle geldiğinde çekici hizmeti en büyük ihtiyaç hâline gelir. Kasko kapsamına ek teminatlar ile sunulan hizmetlerden biri de çekici hizmetidir. Böylelikle aracın servise naklini, ücretsiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek mümkün olur.

İkame Araç Temini Sağlar

Kaza nedeniyle hasar alan ve onarıma gönderilen aracın yokluğu günlük yaşamı ekstra zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda poliçede belirtilen şartlara göre sigorta şirketi tarafından ikame araç temin edilebilir. Böylelikle araç onarılıp servisten dönünceye kadar gündelik hayatın aksamadan olağan seyrinde akması sağlanır.

Sağlık Sorunlarına Yönelik Destek Sunar

Kazalar sadece araçlarda hasarlara açmaz. Kaza sırasında sürücünün ya da araçta bulunan yolcuların da yaralanma riskleri oldukça büyüktür. Kasko sigortası poliçeye ilave edilen teminatlar doğrultusunda bu gibi durumlarda da devreye girerek hastane masraflarını da karşılayabilir.

Her İhtiyaca Uygun Ek Teminatlar Mevcuttur

Kasko poliçesi hazırlanırken kapsam, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda genişletilebilir. Birçok farklı hizmete ve güvenceye sahip olmak poliçeye ilave edilen teminatlar sayesinde mümkün hâle gelir.

Anahtar kaybı, çilingir hizmeti ve araca uygun olmayan yakıt kullanımı gibi farklı konularda sunulan teminatlar da poliçeye eklenebilir ve böylelikle aracın her türlü riske karşı eksiksiz bir şekilde korunması mümkün hâle getirilebilir.

Kasko Sigortası Fiyatları

Araç kasko fiyatları farklı unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu unsurların başında aracın markası, modeli, yaşı ve motor hacmi gelir. Kasko poliçesine ilave edilen teminatlar ise sigorta şirketine ödenecek son fiyatı ortaya çıkarır.

Sigorta şirketlerinin sundukları teminatlar ve bu teminatlara yönelik talep ettikleri ücretler birbirlerinden farklı olabilir. Dolayısıyla farklı sigorta şirketleri incelenip sundukları teminatlar ve talep edilen ücretler dahilinde kıyaslanarak bütçeyi zorlamayacak ancak bir taraftan da ihtiyaçlara çözüm oluşturacak en doğru tercihi gerçekleştirmek gerekir.

İhtiyaçlarınızı doğru belirleyip ek teminatlar oluşturup size en uygun fiyatta kasko sigortası tercihinde bulunabilirsiniz.