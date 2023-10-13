Kuzey Kıbrıs'ta Çocuklar İçin Minecraft ve Brawl Stars Temalı Süper Gösteri

17 ve 18 Kasım tarihlerinde Kuzey Kıbrıs'ta çocuklara yönelik Minecraft ve Brawl Stars oyunlarını temel alan interaktif bir gösteri gerçekleştirilecek.

3 yaşından büyük çocukları ve ebeveynlerini “Minecraft vs Brawl Stars” süper şova davet ediyoruz.

Konu tek kelimeyle nefes kesici: Kötü niyetli Boss Robot, Brawl Stars Evrenini ele geçirmeye çalışıyor. Ancak destansı bir savaşta güvenilir kahramanlar yardım için genç arkadaşlarına başvuracaktır. Ve yalnızca asalet ve dostluk kötülüğü yenebilir.

En sevdiğiniz karakterler canlanacak ve tek bir sahnede toplanacak. Seyircileri oyunlar, dans ve heyecan verici zaman yolculuğu bekleyebilir! Sadece büyüleyici bir gösteriyi izleyemezsiniz, aynı zamanda karakterlerle kendiniz konuşabilir, fotoğraf çekebilir ve imza alabilirsiniz.

Gösteri herkesin, özellikle de popüler oyunların genç hayranlarının ilgisini çekecek; şimdiden Avrupa çapında binlerce coşkulu seyircinin ilgisini çekti: Baltık ülkeleri, Almanya, Ukrayna ve İsviçre.

Süper gösteri 17 Kasım saat 19:00'da Gazimağusa'da ve 18 Kasım saat 18:00'de Girne'de gerçekleşecek! Bilet fiyatları sadece 600,00 tl'den başlıyor.

Bilet satın almak için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/brawl-stars-vs-minecraft