Kıbrıs Otelleri ile Her Anınızı Dolu Dolu Yaşayın

Berrak denizi, tarihi mirasları ve eşsiz doğasıyla Kıbrıs, tatil için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri. Neredeyse 6 ay boyunca ılık havanın ve deniz sezonunun devam ettiği yavru vatanda keşfedilecek birçok güzellik sizi bekliyor. Akdeniz’in en ünlü otellerinden masmavi koylarına ev sahipliği yapan Kıbrıs’ta Girne'nin tarihi limanını, masmavi koylarını, Lefkoşa'nın canlı sokaklarını ve daha birçok güzelliği keşfetmeye hazır olun!

Yavru Vatan Kıbrıs'ta Tatil Yapmak

Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinde her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kıbrıs’ta doğal güzellikler ve hareketli sosyal hayat ziyaretçilerini keyifli bir tatil yaşatıyor. Uluslararası lüks otellerden tatil köylerine birçok seçenek ile konaklama konusunda da konforlu bir deneyim sunan Kıbrıs otelleri tatili daha da keyifli hale getiriyor. Genellikle yaz sezonu için tercih edilen Kıbrıs’ta ilkbahar ve sonbahar aylarında da denize girilebiliyor.

Ortalama deniz sıcaklığının da 21 derece olması soğuk suyu tercih etmeyenler için de oldukça cezbedici. Bu nedenle daha geniş zamanlı tatil sezonu için en uygun bölgelerden biri. İster her şeyi içerde bulabileceğiniz ultra her şey dahil lüks tatil köylerinde ister adanın farklı noktalarında geziye çıkacağınız turistik bir gezi planı ile Kıbrıs’ta unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Peki Kıbrıs’a gidince neler yapılır? Popüler tatil rotaları nereleri? Birlikte bakalım;

Popüler Kıbrıs Tatil Rotaları

Kıbrıs otelleri ve deniz tatili ile ön plana çıksa da tarihi ve kültürel miraslarıyla da oldukça etkileyici bir ada. Tarih boyunca birçok medeniyetin sahip olmaya çalıştığı Akdeniz’in incisi Kıbrıs’ta gezilecek birçok yer bulunuyor. İster şehir merkezinde ister deniz kenarında tatil köyünde konaklayın, adanın görülecek yerlerini gezmek için iyi bir plan yapabilirsiniz. Oluşturacağınız gezi planını Lefkoşa, Girne, Gazimağusa gibi bölümlere ayırarak keşfinizi daha verimli ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

Lefkoşa

Kıbrıs’ta en lüks otel alternatiflerini bulmak istiyorsanız bakacağınız ilk yer Lefkoşa olabilir! Aynı zamanda adanın ticari merkezi olarak da anılan Lefkoşa’da ünlü şeflerin mutfağı ile öne çıkan lüks otellerden restoranlara, bembeyaz kumsallarından turistik gezi noktalarına birçok deneyimi bir arada yaşayarak keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Lefkoşa tatilinizde şehrin en popüler yerleri olan meşhur Girne Kapısı, Kıbrıs Harekâtı döneminden izler taşıyan Barbarlık Müzesi, tarihi dokusuyla zamanda yolculuğa çıkaran Büyük Han ve Selimiye Cami’yi görebilirsiniz.

Girne

Kıbrıs’ın en hareketli ve canlı şehri olan Girne’de de keşfedilecek çok şey var. Girne otelleri ile adından sıkça söz ettiren şehirde konaklama içinde birçok otel seçeneği bulunuyor. Günün 24 saati aktif olan bu şehirde eğlence yaşamı da oldukça hareketli. Deniz, kum, güneş tatili için tercih edebileceğiniz Girne’de kendine ait plajı olan tatil köyleri en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Tatil için aradığınız her şeyi sunan şehirde asırlar öncesinden günümüze miras kalan Girne Kalesi’ni görebilir, Alagadi Plajı’nda masmavi denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Gazimağusa

Magosa adıyla da anılan Gazimağusa adanın liman kenti olarak öne çıkıyor. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği şehirde dünyaca ünlü lüks otel zincirleri her yıl milyonlarca misafir ağırlıyor. En çok ultra her şey dahil ve tam pansiyon lüks otel seçeneklerine ev sahipliği yapan Gazimağusa’da ziyarete açılan Kapalı Maraş, Salamis Antik Kenti gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bafra



Bafra aslında Gazimağusa’nın İskele ilçesine bağlı bir bölge. Bafra’da çok sayıda otel seçeneği ve plaj olduğu için tatilciler tarafından oldukça gözde konum. Özellikle yaz sezonunda yoğun ilgi gören Bafra’da denize yakın otellerde konaklayarak harika bir deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarabilirsiniz. Hizmet ve konforu ile öne çıkan lüks otellerin yer aldığı Bafra’da hemen her kesime hitap eden konaklama seçenekleri sizi bekliyor.

Kıbrıs’ta Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler



Girne Kalesi

Othello Kalesi

Barbarlık Müzesi

Venedik Sütunu

Bellapais Manastırı

Salamis Antik Kenti

Karpaz Yarımadası

İkon Müzesi

Maraş Mahallesi

Saint Sophia Katedrali (Selimiye Camii)

Popüler Kıbrıs Otelleri

Hayal ettiğiniz tatil konsepti için özellikle yaz sezonunda gidilecek en güzel destinasyonlardan biri olan Kıbrıs’ta konaklayabileceğiniz birçok otel bulunuyor. En çok otel seçeneğinin olduğu Girne, Bafra ve Lefkoşa’da içerisinde casino bulunan ultra lüks 7 yıldızlı otellerden tatil köylerine size en uygun seçeneği bulabilirsiniz. İşte en popüler Kıbrıs otellerinden bazıları;



Concorde Luxury Resort Convention Spa & Casino

Elexus Hotel & Spa & Casino

Kaya Palazzo Resort & Casino

Salamis Bay Conti Resort & Casino

Cratos Premium Hotel

Hotel Pia Bella

Lords Palace Hotel SPA Casino ve daha birçok otel seçeneği konaklayabileceğiniz popüler Kıbrıs otelleri arasında yer alıyor.

Kıbrıs Otel Fiyatları

Otelleri ile ön plana çıkan Kıbrıs’ta en çok konaklanan otellerde fiyatlar genelde birbirine yakın seyretse de otelin konseptine göre değişiklik gösterebiliyor. Lüks, ultra her şey dahil ve içerisinde casino bulunan otellerin gecelik konaklama fiyatları daha alt seçeneklerine göre daha fazla olsa da Kıbrıs’ta konforlu ve dopdolu bir tatil deneyimi için en çok bu oteller tercih ediliyor. Kıbrıs otel fiyatları dönemsel olarak da değişebiliyor. Sezonda daha yüksek olan fiyatlar, erken rezervasyon döneminden faydalanıldığında çok daha hesaplı olabiliyor.

Kıbrıs’ta en çok içinize sinen şekilde, beklentilerinizi karşılayan bir tatil deneyimi için popüler ve bilindik otelleri tercih etmenizi öneririz. Otellerin erken rezervasyon kampanyalarını ve indirimlerini kaçırmamak için şimdi Kıbrıs otellerini inceleyin!