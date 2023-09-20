Avrupa Maçları Nethouse’lulara Hediye!

Kuzey Kıbrıs’ın internet devi Nethouse farkıyla Türk takımlarının Avrupa Kupalarındaki maçları evinize geliyor! Ev internetinin lider teknolojisi 5Ghz+ ile sunulan yüksek veri hızı, kotasız ve kesintisiz avantajlı internet paketlerinden yararlanmak isteyenler için Nethouse’dan kaçırılmayacak bir fırsat daha…



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını Nethouse ile EXXENSPOR üzerinden kesintisiz ve yüksek kalite ile izleyebileceksiniz. Galatasaray’ın şampiyonlar ligi grup maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ise Konferans Ligi grup maçlarını kaçırmak istemiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın.

Nethouse’dan yeni internet paketi alan veya paketini uzatacak olan kullanıcılar için hazırlanan kampanyalar;

3 ay 5Ghz+ ev interneti alan abonelere 1 ay,

6 ay 5Ghz+ ev interneti alan abonelere 2 ay,

12 ay 5Ghz+ ev interneti alan abonelere ise 3 ay EXXENSPOR hediye.

TAAHHÜT YOK, CAYMA BEDELİ YOK

Nethouse 5Ghz+ internet paketi alanlar taahhüt vermek zorunda olmayacak ve özgürce ödeme fırsatına sahip olacak. Yıllık paket alımlarında ise kredi kartına limit blokesi olmadan ve vade farksız 4 taksit imkanı da müşterilere sunulacak. Üstelik cayma bedeli de yok!

HER 1 ARKADAŞ İÇİN +1 AY HEDİYE

Nethouse’dan alınan bilgiye göre, “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye internet verileceği öğrenildi. Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.

Ülkesini seven, ülkesi için yatırımlar yapan ve en son teknolojiyi vatandaşlarına sunmak için çalışan Nethouse kampanyalarından faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0392 4440555 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezleri ile iletişim kurabilir, Nethouse sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.nethouse.net adresinden daha detaylı bilgiye sahip olabilir.