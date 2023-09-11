Nethouse’dan Bedava Ay Kampanyası

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu verilerine göre ev internetinde açık ara lider olan yerli internet firması Nethouse avantajlı kampanyalarına son sürat devam ediyor.

Eylül ayı boyunca, Nethouse 5Ghz Ev İnterneti’nde Bedava Aylar sizleri bekliyor.

5Ghz teknolojisi ile sunulan yüksek veri hızı, kotasız ve kesintisiz avantajlı internet paketlerden yararlanmak isteyenler için kaçırılmaycak fırsat.

12 ay alana, 3 ay bedava.

23 yıllık tecrübesi ve her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve günümüz dünyasının teknolojisini yakından takip eden Nethouse, 5Ghz Ev İnternetinde Eylül ayında birbirinden farklı kampanyalar başlatıyor.

Nethouse Operasyon Sorumlusu Selma Önkal’dan alınan bilgiye göre, Eylül ayı boyunca tüm yeni üyelikler ve internet yenilemelerinde, 12 aylık paket alanlara 3 aylık ek süre hediye veriliyor. Böylelikle kullanıcılar bu kampanya sayesinde 12 ay ödeyip 15 ay boyunca hiçbir kota aşımı korkusu yaşamadan 5Ghz internet kullanma fırsatına sahip olacaklar veya diğer bir deyişle ev internet paketlerine 25% indirim almış olacaklar. 5mbit’den 30 mbit’e kadar farklı farklı hızlarda 5Ghz ev internet paketleri sunduklarını ileten Selma Önkal, ‘Nethouse’da, her ihtiyaca göre, mobil operatörlerin aksine kotasız, taahhütsüz ve vade farksız 4 taksit imkanıyla ödenebilecek yıllık 5Ghz internet paketleri için Nethouse şubelerine, bayilerine, çağrı merkezine veya websitesine ulaşabilirsiniz’ bilgisini verdi.

3 ay Alana , 1 ay bedava

İnternet paketlerinde abonelerine gerçek hızda ve kotasız internet hizmeti sağlayan Nethouse 5Ghz Ev İnternetinde kullanıcı memnuniyetini önemsiyor.

Selma Önkal, ‘12 aylık üyelikler haricinde, her bütçeye uygun kampanyalar tasarlamak adına Nethouse olarak 3 aylık 5Ghz internet paketi alanlara da %25 indirim sunuyoruz’ dedi. Böylelikle, Eylül ayı boyunca, tüm yeni kurulumlarda ve yenilemelerde, tüm ev interneti paketlerinde, 3 aylık internet alana 1 ay ek internet hediye Nethouse tarafından müşterilere veriliyor.

Yapılan açıklamada, kampanyalardan faydalanmak isteyenlere ödemede de özel bir fırsat sunuluyor. Nethouse’dan yeni 5Ghz internet paketi alanlar veya paket yenileyenler taahhüt vermek zorunda olmayacak ve özgürce ödeme fırsatına sahip olacak. Yıllık paket alımlarında ise kredi kartına limit blokesi olmadan ve vade farksız 4 taksit imkanı da müşterilere sunulacak.

HER 1 ARKADAŞ İÇİN +1 AY HEDİYE

Nethouse’dan alınan bilgiye göre, “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye internet verileceği öğrenildi. Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.

Ülkesini seven, ülkesi için yatırımlar yapan ve en son teknolojiyi vatandaşlarına sunmak için çalışan Nethouse kampanyalarından faydalanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0392 4440555 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezleri ile iletişim kurabilir, Nethouse sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.nethouse.net adresinden daha detaylı bilgiye sahip olabilir.