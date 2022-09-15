Nethouse’da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor!

Ada'nın lider internet firması Nethouse'da yeni kuruluma özel olarak öğrenci kampanyası başladı.

9 aylık paketler taahhüt ve cayma olmadan tam 3 taksit!

5 Mbit 450 TL X 3 ay

10 Mbit 600 TL X 3 ay

20 Mbit 700 TL X 3 ay

9 aylık paketi kredi kartına limit blokesiz vade farksız ödeyebilirsiniz.

3 taksit seçeneği ile herhangi bir taahhüt sözleşmesi veya yasal işlem olmadan müşterilere ‘taahhütsüz‘ şekilde ödeme taksiti sunuyor.

Mevcut müşteriler de unutulmadı!

Tüm 12 ay paketlere 2, tüm 6 ay paketlere 1 ay ücretsiz!

Kredi kartına limit blokesiz, vade farksız 12 aya 4, 6 aya 2 taksit!

Üstelik arkadaşını getiren kişilere de, hem kendisine hem arkadaşına +1 ay HEDİYE!

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen ve daha detaylı bilgi isteyen kişiler Nethouse merkez ön ofislerinden, 150 farklı bayi arasından size en yakın Nethouse bayisinden ya da 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezinden Nethouse’a ulaşabilir.

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15/09/2022 09:51