Şeker Bayramı'nda Salla Kazan Hediyeleri 2'ye Katlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası Şeker Bayramı boyunca da kazandırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 3 Haziran ve 7 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, konuşma ve BİP konuşma dakikalarının tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bugüne kadar aylık 66 binin üzerinde kişinin kullandığı “Salla Kazan” kampanyası bayram boyunca da kazandırmaya devam ediyor. Bayram haftası süresince tam 2 katı internet, konuşma ve BiP konuşma dakikası kazandıracak kampanyada tek yapılması gereken telefonunuzu sallamak. Her ay 200 binden fazla hediye kazandıran, “Salla Kazan” kampanyası bayramda da, sevdiklerinizle, ailenizle, uzaktaki yakınlarınızla ve dilediğiniz herkesle iletişim kurun diye özel bir ayrıcalık sunuyor.

2 Katı Kazandıran Kampanya

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hem eğlendirmek, hem de hediye kazandırmak için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yeni dönemde de yoğun ilgi ve katılım artarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce internet, dakika, Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oluyor. Günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye sunan Salla Kazan her hafta kazandırıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken internet kotanızdan eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezinebiliyorsunuz.

Her Hafta 1 Kez



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Cep Hesabım uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan telefonunuza indirerek, uygulamaya giriş yapabileceğiniz belirtildi. Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/servisler/cep-hesabim linkini kullanarak da uygulamayı indirebileceği vurgulandı.