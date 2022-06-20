Ünlü Sunucu Müge Anlı evleneceğini açıkladı

Yıllardır ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında seyirciyle buluşan Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Anlı, canlı yayında bu yaz evleneceğini açıkladı. Peki Müge Anlı'nın evleneceği kişi kim? Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun mesleği ne?

Gelin detaylara bakalım!

Faili meçhul cinayetleri açıklığa kavuşturan ve gizemleri çözen Müge Anlı İle Tatlı Sert, kuşkusuz Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından bir tanesi.

Başarılı sunucu da seyircinin gönlünde taht kurmuş isim.

İşi dışında özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Müge Anlı zaman zaman da olsa eski eşi ve kızıyla da haberlere konu oluyordu.

Bunların dışında Esra Erol'la yaşadığı gerginlikler ve göndermeler de konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde de Müge Anlı'nın şarkıcı Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilmişti ve bu da Müge Anlı seyircisini şaşırtmıştı.

Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını belirtmişti. Daha sonra ikilinin birlikte olduğu söylenmişti.

Sinan Akçıl da Müge Anlı ile ilgili sorulara yanıt vererek "Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... " sözleriyle ünlü sunucuyla aşk yaşamadığını belirtmişti.

Şimdi de Müge Anlı'nın aşk hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tüm bu iddiaların ardından Müge Anlı, canlı yayında bu yaz devlet memuru Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini açıkladı.

Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim.'' dedi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Niğde doğumludur ve 58 yaşındadır. Ankara Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2016-2017 tarihleri arasında Üsküdar Araştırma Amirliği görevinde bulunmuştur. Ardından Adana Emniyet Müdürlüğünde görev almıştır. Çevresinde sevilen, babacan ve dürüst bir insan olarak anılmaktadır.

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev almaktadır. Bir yıldır Müge Anlı ile birlikte olan Yüzbaşıoğlu, yakında evlenecektir.

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20/06/2022 13:01