Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede boşandı!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve menajer Tolga Akış, tek celsede boşandı. Çift boşanacaklarını geçtiğimiz ay açıklamıştı

Birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, buna rağmen ayrılacaklarını duyurmuştu. İkilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tolga Akış dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandıkları öğrenildi.

‘Hayatımdan çıkmıyor’



Zeynep Bastık ve Tolga Akış, geçen yıl temmuz ayında Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Bastık, Akış ile ayrılık kararını sosyal medyadan şu notla duyurmuştu:

Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ

Tolga Akış ise boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtlamıştı:



“Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”

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20/07/2022 13:40