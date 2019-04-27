FLO, KKTC’de üçüncü mağazasını açtı

Açıldığı günden bugüne bünyesindeki özel markalar ile bir çok ilki Kıbrıs halkına yaşatan City Mall AVM bünyesine yeni markalar katmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yanı sıra, yurtdışında da mağazaları bulunan, global marka olma yolunda hızla ilerleyen FLO, KKTC’deki üçüncü mağazasını bugün City Mall AVM’de açtı.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalar zinciri FLO, City Mall AVM’de 400 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Koleksiyonunda tüm yaş gruplarına ve geniş bir beğeni kitlesine hitap eden ürünler bulunduran FLO ürün çeşitliliği ve uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ile City Mall AVM’deki yerini aldı.

Güçlü bir marka olarak , Flo kaliteyi uygun fiyatlara sunmayı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor.

FLO, City Mall AVM’deki mağazasında onlarca markadan yüzlerce çeşit ayakkabı, çanta ve aksesuarlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. (MHA)