Döveç Group Metaverse Lansman Bugün Gerçekleşiyor

Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bir ilk olarak gerçekleşecek olan Döveç Group Metaverse Lansman bugün (11.11.22) saat 16:30’da gerçekleşiyor.

Döveç Group’un mega projesi Querencia’nın D Blok lansmanının metaverse evreninde gerçekleşecek lansmanına Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’da katılacak.

Kıbrıs, Türkiye ve 20’yi aşkın ülkeden gayrimenkul sektörü temsilcilerinin katılacağı etkinlik iki kısımdan oluşacak.

Birinci kısımda şirket direktörü Burçin Döveç’in konuşması ve Döveç Group Satış Müdürü Burcu Kurt’un sunumu ile Querencia D Blok açılışı yapılacak.

İkinci kısım ise seminerler ile devam edecek. Türkiye’nin en önemli Emlak ve Yönetim Sistemi geliştiricilerinden RE-OS direktörü Hüseyin Öztürk’ün “Metaverse’deki gelişmeler ve Emlak Sektörü”, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in “Kuzey Kıbrıs’ta Yatırım” ve Vemaker direktörü Alper Gökçer’in “Metaverse’in Geleceği” konularında verecekleri seminerler ile etkinlik son bulacak.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2022 09:46