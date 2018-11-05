Emlak sektöründe güven sağlayan uygulama: INGOES

Ev arayanlar, arsa veya iş yeri satın almak isteyenler bu süreçte tecrübeli ve ülke dinamiklerini iyi bilen profesyonel emlak danışmanları ile çalışmalıdırlar. Böylece bu önemli süreci karlı ve memnun tamamlayabilirler. İyi bir emlak danışmanı size en doğru konutu en iyi fiyattan almanızı sağlayıp tüm hukuki işlemlerinizin de süratle tamamlanmasında yardımcı olacaktır.

BU NOKTADA EMLAK ALIRKEN SORULMASI GEREKEN 2 SORU

1. hangi emlak danışmanı ile çalışmak doğru olur ve

2. en uygun fiyata gayrimenkul nasıl satın alınır?

İşte bu noktada herkese yardımcı olacak aplikasyonun adı ingoes. Kuzey Kıbrıs’ın cebindeki emlak uygulaması ingoes ile güvenli ve karlı bir şekilde gayrimenkul satın almanın yolları kolaylaştı. Ingoes’da güvenli emlak ofisleri ve zengin portföyler mevcut. Ayrıca ürünler hakkında detaylı bilgiler edinirken kolaylıkla kıyas yapma imkanları da buluyorsunuz.

TEMİZ ve GÜNCEL VERİLERİN ADRESİ: INGOES

“INGOES, cebindeki emlak uygulaması”, diye tanıtılan uygulama, Kıbrıs türkçesindeki İNGOZ sözcüğünden türetilmiş. Ingoes’un genel müdürü Selcen Ergüven, hedefi tam 12’den vurma anlamına gelen ingoz/ingoes’la ofise, masaya, bilgisayara hatta tablete gerek kalmadan emlakla ilgili detaylı ve güncel aramaların rahatlıkla cepten yapılabileceğini belirtti.

Gayrimenkul dünyasında önemli hizmetler sunan ingoes aplikasyonunda 120’den fazla emlak ofisi ve 3bine yakın ürün yer almaktadır. Tüm bilgilerin sürekli olarak güncellendiği ve kontrol edildiği ingoes da verileri sadece uzman emlak danışmanları yükleyebiliyor, böylelikle de tüm bilgiler güvenilir ve doğru olarak kullanıcılara ulaşıyor.

İngoes’u cebinize indirdikten sonra bulunduğunuz yerden istediğiniz zaman cep telefonunuzdan tüm verileri kıyaslayabilir, bilgilere tekrar tekrar bakabilir ve ilgi duyduğunuz ilanlar için direkt olarak emlak ofisini arayabilir veya mesaj yollayabilirsiniz.

Hızlı, Kolay ve Eğeneceli Teknoloji

Ergüven, google play veya apple store’dan herkesin uygulamayı kolayca indirebileceğinin altını çizdi. Ingoes firmasının yetkilileri, tüm gayrimenkul dünyasını hızlı, kolay, eğlenceli ve en önemlisi de güvenilir olan emlak pazaryeri uygulaması ingoes’a katılmaya davet etti.

“INGOES’a hemen bakmak isteyenler buradan tıklayabilirler”