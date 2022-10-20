Emtan Construction’dan Girne’nin doğusunda yer alan Tatlısu’ya Yeni Proje: Emtan Reflection

Kuzey Kıbrıs inşaat sektörünün tecrübeli ve önde gelen isimlerinden Emtan Construction’ın Tatlısu’da konumlandırdığı, merakla beklenen yeni projesi Emtan Reflection’ın satışları devam ediyor.

Yeni proje, Kuzey Kıbrıs’ın en gözde ve revaçta olan yeni gelişim bölgelerinden Tatlısu bölgesinde konumlanıyor, Kuzey Kıbrıs’ın Karpaz bölgesinde yer alan altın sahillerine yakın, doğa ile iç içe, şehrin kalabalığından uzak, yeşil ve mavinin kesiştiği bir konumda yer alıyor.

İskele ve Girne’nin tam ortasında konumlanan Emtan Reflection projesi, birçok temel ihtiyaca yönelik olarak ultra lüks bir şekilde tasarlandı.

Emtan Reflection Hakkında

1+1 daire, 2+1 loft penthouse, 3+1 daire, 3+1 villa bungalow şeklinde dört farklı konut tipi bulunan proje rezidans ve resort kültürünü Tatlısu’ya taşıyor.

Reflection, toplamda 21.195m2 alan üzerinde 4.000m2 büyüklüğünde yemyeşil peyzaja yayılmış, 600m2 açık havuzları, 700m2 kapalı sosyal tesisleri ve toplamda 84 adet lüks konutun bulunduğu ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Restoran, gym, sauna, açık ve kapalı havuz, çocuk havuzu, pool bar, mini market, çocuk oyun parkı ve kapalı oyun bölümü gibi birçok sosyal alana sahip projeye yatırımcı ilgisi yoğun. Satışların çok hızlı ilerlediği projede sınırlı sayıda konut kaldı.

Yakın Yerler

Kuzeyinde panoramik masmavi deniz manzarası, güneyinde ise Kıbrıs’ın eşsiz dağ manzarasını sunan yeni proje; Esentepe plajı, Kaplıca plajı, Korineum Golf Resort ve birçok bilinen noktaya yakın mesafede.

Ödeme Kolaylıkları

İnşaatın başlaması ile eş zamanlı olarak 6 yıla kadar faizsiz esnek ödeme planı sunulan Emtan Reflection projesinin inşaat çalışmalarına Ocak 2023 tarihinde başlanacak. Mayıs 2026 tarihinde ise proje teslim edilecek.

Projede Öne Çıkan Özellikler

• Merkezi otomatik jeneratör sistemi

• CCTV kamera sistemi

• 7/24 Güvenlik

• Merkezi gömme betonarme su depoları

• Engelli bireyler için rampa

• Dairelerde multi-inverter klima sistemi

• Dairelerde mutfak tezgâhları İtalyan taş kaplama

• Loft Penthouse tipi dairelerde çatı Terasında opsiyonel jacuzi

• Villalarda VRF klima sistemi

• Villalarda taşmalı havuz

• Villalarda çatı terasında jacuzi

• Villalarda çatı terasında BBQ alanı

• Villalarda 2 araçlık park yeri

• Villalarda uzaktan kontrollü otomatik bahçe kapısı

• Villalarda mutfak ve tüm lavabo tezgâhları İtalyan taş kaplama

• Villalarda IP renkli ve görüntülü interkom sistemi

• Villalarda şömine

• Tüm konut tiplerinde yatak odalarında gömme dolap

• Mutfak beyaz eşya ve mobilya ürünleri opsiyonel paket olarak sunulacak





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20/10/2022 11:09