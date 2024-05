Et konusu ve ekonomik akıl

Kıbrıs Konusu, tanınma, Azerbaycan, Holguin…

Son 3 günde, bu konularla ilgili en üst düzeyde yayınlar yaptım, konukları canlı yayında ağırladım…

Sosyal medya paylaşımları,ç ve etkileşim alanına bakılırsa, kamuoyu algısı, yukarıda sözünü ettiğim başlıklara sensörlerini kapatmış vaziyette…

Alım gücü, piyasa dengesi, asgari ücret ve tabi ki et fiyatları, vatandaşın asli ana gündem maddesi…

Kamu maaşlarına, asgari ücrete yapılan artışın, market raflarında doğrudan yansıyan pahalılık olduğu bir gerçek…

Alım gücünü korumanın, siyasi başarıyla doğrudan paralel olduğunu, yılların siyasetçileri, hele de Başbakan Üstel de gayet iyi biliyor..

Köy ve bölge ziyaretlerinde, kurultaydan çok, alım gücü ve piyasa denetimleri ile ilgili mesajlarını paylaşıyor…

Et fiyatlarında yaşanan tartışmadan da hayli rahatsız…

Konunun uzamasının, siyasi boyutunu, kimin neyi yapıp yapmadığını not etmiş durumda…

Kurultay tartışmalarına çekilmek istemiyor…

Kendince belirlediği ajandasını uygulayıp, Ekim’de kurultaya girecek…

O ajanda içinde de et fiyatları, Güzelyurt’a soğuk hava deposu, Güzelyurt Hastanesi, Türkiye ile Mali Protokolü imzalamak gibi önemli maddeler var.

Başında da söyledim…

Et fiyatlarını dengeye oturtmak, piyasayı ucuzlatmak ilk amacı…

Parça ithal ete izin vermekte ısrar etmesi de bunun en somut örneği…

İthal et, yıllardır tartışma konusu… Zaman zaman da uygulandı…

Üreticiyi korumalı bir mekanizma elbette anlaşılabilir…

Ama serbest piyasa ekonomisi daha ne kadar görmezden gelinecek?

Et pazarı son sürat Güney Kıbrıs’a kayıyor…

Üreticiyi elbet koruyacağız…

Ama alım gücü yıllardır sınanan vatandaşı bıktıran et mekanizmasının güncellenmesi, çağdaş devletlerin ekonomik aklının, serbest piyasa ekonomisinin gerçek anlamda uygulanmasının vakti çoktan geldi.

15/05/2024 21:52