Akdeniz ve çevresinde enerji denkleminde Kıbrıs

Asıl gündemimizden bağımsız olarak, Kıbrıs Adası çevresinde son derece kritik gelişmeler yaşanmakta…

Gerilimi artırabilecek potansiyele sahip…

Konu: Enerji…

Enerji arz – talep dengesi, Kıbrıs’ın her iki tarafında başlı başına gündem, başlı başına sorun…

Dolayısı ile adına siyaset, ya da diplomasi diyelim, kendi içinde bir hal çaresi aramakta…

KKTC, 2027 Yılına kadar Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi için düğmeye bastı.

Ünal Üstel, kurultayı kazanması halinde, yeni hükümeti ile bu konuyu ileriye götürmek isteyecek…

Güney Kıbrıs da boş durmuyor…

İç siyasi çalkantının da etkisi ile, Rum Lider Hristodulidis, Girit ile Kıbrıs Adası arasında bir enterkonnekte enerji hattı kurulması için çabasını son günlerde daha da yoğunlaştırdı.

Buradaki önemli detay, ABD’nin bu projeye güçlü destek vermesi…

ABD’nin Kıbrıs Elçisi, bunun Kıbrıs için önemli fırsat olduğunu açıkladı.

Yazıdaki detaylara yeniden göz atacak olursak, Girit ile Kıbrıs arasında enterkonnekte, Türkiye ile KKTC arasında kablo bağlantısı diye tanımlamam şu an için yanlış değil…

Gel gelelim, böyle bir denklem içinde, Türkiye’yi dışarıda tutmak pek mümkün görünmüyor…

Cumhurbaşkanı Tatar, 1 Temmuz 2024 Yılı’nda konuyu somut öneri haline getirip, Rum Tarafı’na öneride bulunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın son ziyaretinde bu öneriyi hatırlatması, hatta Erhürman’ın da Türkiye’nin olduğu projeye atıf yapması gözden kaçmamalı.

Girit’ten çıkıp, Kıbrıs’a varacak bir elektrik bağlantısının, Türkiye ve Libya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçmek zorunda olduğunu burada hatırlatmakta fayda var…

Aklın yolu, Türkiye ve Kıbrıs Türk Tarafı’nın inadına, hilafına bir enerji denklemi dışında ısrarın kimseye faydası görünmüyor.

Günün arz talep koşullarına karşılık verecek bir enerji işbirliğinin herkese yarar getireceği ortada…

Tabii niyet varsa…