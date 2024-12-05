Bence sorun kubbe değil, 3’lü zirvecik…

Diplomasinin, siyasete yol açmasını beklerken, popülist siyasetin adım adım diplomasiyi devre dışı bırakmakta olduğunu hemen her fırsatta, bir çok örnekte görmek mümkün.

Ekonomi daraldıkça, alım gücü sorgulandıkça, vatandaşın yönetimle ilgili mırıldanması arttıkça siyasetçi de imajını kurtarma adına bir çok iletişim kanalını denemekten geri kalmıyor.

Bunun en yakın örneklerinden birisini, sınırımızın hemen diğer yanındaki Güney Kıbrıs’ta görebiliyoruz.

Yıldızı Dışişleri’nde parlamış, genç jenerasyon şahin bir diplomat, sosyal medyayı gayet efektif kullanan, kilise destekli, derin devletin manevi çocuğu Nikos Hristodulidis, siyasi parti adayı olmadan, önceki Rum Lider Anastasiadis’in de desteği ile seçimde başarı elde etmeyi başarmıştı.

Akıncı döneminde, yapılan tarihi zirveleri darmadağın etmiş, günü gelmiş Anastasiadis’i dahi gammazlamış birisi…

İmajını hiç zedelemeden, başkanlığa ilerledi…

Hristodulidis, eleştirilmeyi çok seven birisi değil…

Hatta kritik süreçlerde, Türk Tarafı’nda aleyhine çıkan yazılara müdahale etmeye çalışmış, gazetecilerle doğrudan temasa geçmişti.

Rum Liderin, daralan ekonomi, Sayıştay Başkanı’nı usulsüz görevden alması, 19 yaşında danışmanlara yüksek maaşlar verdiğinin ortaya çıkması gibi konular imajını hayli zedelemiş gibi görünüyor.

Bu paralelde, DİSİ ve Meclis Başkanı Genç Kızımız Annita, Hristodulidis’in yerine göz dikti.

Üstelik, bu hedefine, Hristodulidis’e başkanlık yolunu açan Anastasiadis ve Averof Neofitu’yu da yanına alarak ilerliyor.

Bugünlerde üçü arasında, DİSİ zirvesi bekleniyor.

Annita, ilerledikçe, Hristodulidis de geriliyor.

Hakkını teslim edelim.

Bu süreçte Atlantik Ötesinden sağlam destek alıyor Rum Lider.

Biden ile görüşme bunun gayet iyi bir örneği.

NATO girişimi…

Son olarak da İsrail ile yapılacağı iddia edilen Demir Kubbe…

Seçilen konular, önce sigmalive aracılığı ile servis ediliyor, sonra dışişleri bakanı ya da sözcü yalanlıyor, ihtiyatlı sözlerle her flaş konu bir kenara bırakılıyor.

Rum Lider, gündemi kendisine göre kemirip kemirip, atıyor.

Hadi ben yanlış anlattım…

Rum Liderin tatlı yalanlarını, bugün Avrupa Gazetesi de gayet güzel hatırlatmış…

Popülist siyaset, BM ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de teslim almış…

Allah sonumuzu hayır etsin