Mercedes EQV araçları Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Dünya Oto Showroomu'nda
22/02/2022
Mercedes-Benz'in elektrikli ilk premium MPV modeli olan Mercedes-Benz EQV araçları Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Dünya Oto Showroomunda yerini aldı.
Birçok segmentte öncülük yapan Alman üretici Mercedes-Benz lüks minibüs olarak adlandırabileceğimiz 7-8 kişilik kapasiteli elektrikli aracı müşterilerine satışa sundu. Mercedes’in sunduğu güncel teknolojik donanımlara sahip olan EQV’nin teknik bilgileri ise şöyle;
Mercedes-Benz EQV‘nin elektrikli motoru 90 kWh bataryaya sahip olup 150 kw güç üretiyor. Tam şarj kapasitesiyle 405 kilometre menzil sunan bu araç hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı geliyor. Mercedes-Benz EQV, 110 kw akımın olduğu hızlı şarj alanında 1 saatten daha kısa sürede (45 dakika) %10 ila %80 arasındaki dolumu hızlı bir şekilde şarj tamamlıyor. Öte yandan bu aracın son hızı ise 160 km/s.
Hızlanma veya frenleme esnasında bataryayı şarj eden yeni Mercedes-Benz EQV’deki enerji geri kazanım seviyesi direksiyonun yanındaki kulakçıklar vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Alman üretici, enerji geri kazanımının sürüş deneyimini kötü etkilemediğinin altını çiziyor. Ayrıca sürüş deneyimini artırmak amacıyla geliştirilen E+ gibi farklı sürüş modları da Mercedes-Benz EQV’nin özellikleri arasında.
Mercedes-Benz EQV donanım açısından bir çok lüks Mercedes özelliklerini taşıyor. 18 inç jantlarla gelen Mercedes-Benz EQV de MBUX destekli 10 inçlik multimedya ekranı sunuluyor. Öte yandan elektrikli ayarlanabilir deri koltuklar, park sensörleri, LED Farlar, elektrikli el freni ve birçok üstün donanım bulunuyor.