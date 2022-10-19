Nethouse’da 9 aylık paketler taahhüt ve cayma olmadan tam 3 taksit!

9 aylık paketi kredi kartına limit blokesiz vade farksız 3 taksit seçeneği ile herhangi bir taahhüt veya yasal işlem olmadan ödeme fırsatı sunuluyor.

Nethouse yetkilileri kampanyanın ay sonuna dek süreceğini belirttiler.

Mevcut müşteriler de unutulmadı!

Tüm 12 ay paketlere 2, tüm 6 ay paketlere 1 ay ücretsiz!

Kredi kartına limit blokesiz, vade farksız 12 aya 4, 6 aya 2 taksit!

Üstelik arkadaşını getiren kişilere de, hem kendisine hem arkadaşına +1 ay HEDİYE!

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen ve daha detaylı bilgi isteyen kişiler Nethouse merkez ön ofislerinden, 150 farklı bayi arasından size en yakın Nethouse bayisinden ya da 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezinden Nethouse’a ulaşabilir.

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19/10/2022 13:26