Otomotiv sektörü enerji kesintisi ve çip krizi nedeniyle üretime ara verdi

Bir yandan çip krizi diğer yandan elektrik kısıtlaması nedeniyle bazı fabrikalar bu hafta üretime ara verecek

ads ads ads ads
24/01/2022

ads
ads
ads
Otomotiv sektörü enerji kesintisi ve çip krizi nedeniyle üretime ara verdi

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da duruş tarihleri bugün netleşecek.

NTV'nin haberine göre; diğer yandan, Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına bugünden başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Otomotiv sektörü 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

24/01/2022 15:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Otomotiv sektörü
MANŞETLER

HK OTOMOBİL

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.