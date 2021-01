1 Ocak 2021 günlük burç yorumları

2020’den kurtulduğu için gezegenler bile mutlu dönüyor.

Her şeyden önce sağlıklı, mutlu bir yıl olmasını dileyerek, gökyüzünü mercek altına alalım. Bakalım yılın ilk gününde gökyüzü bize neler söylüyor?

KOÇ

Duygusal ilişkiler konusunda kendinizi biraz tuhaf, her şeyin çok başında ama bir o kadar da bitmiş gibi mi hissediyorsunuz? Duygusal anlamda bugün her an her şeyin olabileceği bir gündesiniz! Özellikle gönül meselelerinde bırakın ne olacaksa olsun.

BOĞA

Duygusal anlamda, özellikle ikili ilişkiler konusunda kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Sevdim mi, sevildin mi, ya bundan sonra ne olacak? Boşverin bu sorular için pek de uygun bir gün değil. Çözün palamarları.

İKİZLER

Bugün doya doya yakın çevrenizle iletişimde olabilirsiniz. Uzun telefon konuşmaları sizi bekliyor desek yeridir. O nedenle bol bol gıybetin dibine vurmanız işten bile değil. Ama “ben” ile başlayan cümleler kurarken dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ

Sevdiklerinizle arkadaşlarınızla yan yana bir gün geçireceksiniz, yılın bu ilk gününde kesinlikle arkadaşlarınızın keyfini çıkarın derim. Çünkü bugün sizin için haritanız iyimser duruyor; arada bir aklınıza pazartesi iş güç gelse de boş verin.

ASLAN

Gayet keyifli bir gün içinde olmanız olası, ama kendinizi dönüp dönüp eleştirmeniz de mümkün. Bu eleştiriyi yaparken yıkıcı olmamaya gayret edin. Kendinizi bugün rahat bırakın, merak etmeyin, hala hoşsunuz.

BAŞAK

Bugün sizin için aslında sessiz sakin bir gün de olabilir, ama büyük olasılıkla siz ortalığı toplamak düzenlemek niyetindesiniz. Tamam, eliniz değmişken Windows’un çöp kutusunu da boşaltın, ama meditasyon yapmak için de iyi bir gün, unutmayın.

TERAZİ

Bugün sizin için nispeten hareketli, keyifli hem de yer yer gerilimlere açık bir günmüş gibi görünmekte. Özellikle sevgilinizle veya çocuklarınızla iletişimde kantarın topuzunu kaçırmamaya bakın.

AKREP

Aklınızdan yine kim bilir neler geçiyor? Ama ne geçerse geçsin bugünü gülümseyerek geçirmeye bakın. Çünkü özellikle aileden birileri ile takışma durumu söz konusu olabilir. Alttan alın ya da hiç ilgilenmeyin.

YAY

Yapacaklarınızla ilgili konuları artık bugün bir kenara bırakıp özellikle sevdiklerinizle yan yana olmak bugün size gayet iyi gelecek gibi görünmekte. Ve bunun yanında sağlığınız konusunda temkinli olun.

OĞLAK

Bir oğlak olarak bugün sevdiğinizle, aşkınızla öyle dip dibe oturacak bir günde olmadığınız çok açık, o nedenle biraz kendinizle kalıp eğer gerekiyorsa çekirdek ailenizden birileri ile iletişimde olun, işte bu size iyi gelecektir.

KOVA

Partnerinizle havadan sudan konuşmak iyi güzelde, konu ciddileşebilir bir anda siz çözüm odaklı olmaya bakın. Bir kibrit çöpünün değil samanlık koca bir ormanı yaktığını da unutmayın.

BALIK

Yılın ilk günü öyle karalar bağlamak yok. Evet üzerinize bir yığın iş çökmüş olabilir özellikle kardeş ve arkadaşlarınızdan uzak durmanızda fayda var. Bugün siz en iyisi spor yapın, evi toplayın, çevrenizdekilere pek elleşmeyin.

01/01/2021 09:08