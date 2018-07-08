HABER KIBRIS

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

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08/07/2018

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri
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az geldi çattı! Kilolarını veremeyenler bikininin içinde kendisini rahat hissetmiyor ve fotoğraflarda saklanmak zorunda kalıyor. Aslında birkaç küçük hileyle fotoğraflada olduğunuzdan da ince görünebilirsiniz. The Sun gazetesi tüm dolgun kadınların yardımına koşacak!

Siobhan-Marie O’Connor, büyük beden bir modele 10 farklı poz verdirerek, farkı gözler önüne serdi.

 

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

1. Çuval gibi yığılma, dik dur ve vücudunu hafifçe sola çevir!

Ayakta verdiğiniz pozlarda, bacak boyunuzun daha uzun görünmesi için topuklu tercih edin, belinizi daha ince görünmesi için hafif yana çevirin ve bir ayağınızı önde tutmayı unutmayın.

 

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

2.Şezlong pozu verirken oturmak iyi bir fikir değil!

Şezlongun üzerinde oturarak verilmiş pozlarda göbek katlarınızın daha fazla dikkat çever. Onun yerine arkanıza yaslanın, bacaklarınızı uzatın.

 

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

3. Oturarak poz verirken kambur durmayın! Sırtınızı dik ve geride tutarsanız daha zayıf görünürsünüz.

Sandalyenin ucuna oturun, ayaklarınızı serbest bırakın ve göğüslerinizi dışa çıkarmayı unutmayın.

 

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

 

4. Selfie çekerken yakın açı size en iyi fotoğrafınızı vermez! Yukarıdan ve boynunuzu, göğüs çevrenizi gösteren bir çekim yapmalısınız.

 

Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

 

5. Can simidi ve deniz aksesuarlarıyla poz verirken dikkat!

Ortaya oturmaya özen gösterin ve kollarınız kesinlikle dik olmalı. İçine çökmüş bir görüntü her zaman sizi olduğunuzdan şişman gösterir!

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TAGS: bikini ile poz vermek, bikini, tatil, instagram
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