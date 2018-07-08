Bikiniyle poz verirken zayıf görünme hileleri

az geldi çattı! Kilolarını veremeyenler bikininin içinde kendisini rahat hissetmiyor ve fotoğraflarda saklanmak zorunda kalıyor. Aslında birkaç küçük hileyle fotoğraflada olduğunuzdan da ince görünebilirsiniz. The Sun gazetesi tüm dolgun kadınların yardımına koşacak!



Siobhan-Marie O’Connor, büyük beden bir modele 10 farklı poz verdirerek, farkı gözler önüne serdi.

1. Çuval gibi yığılma, dik dur ve vücudunu hafifçe sola çevir!



Ayakta verdiğiniz pozlarda, bacak boyunuzun daha uzun görünmesi için topuklu tercih edin, belinizi daha ince görünmesi için hafif yana çevirin ve bir ayağınızı önde tutmayı unutmayın.

2.Şezlong pozu verirken oturmak iyi bir fikir değil!



Şezlongun üzerinde oturarak verilmiş pozlarda göbek katlarınızın daha fazla dikkat çever. Onun yerine arkanıza yaslanın, bacaklarınızı uzatın.

3. Oturarak poz verirken kambur durmayın! Sırtınızı dik ve geride tutarsanız daha zayıf görünürsünüz.



Sandalyenin ucuna oturun, ayaklarınızı serbest bırakın ve göğüslerinizi dışa çıkarmayı unutmayın.

4. Selfie çekerken yakın açı size en iyi fotoğrafınızı vermez! Yukarıdan ve boynunuzu, göğüs çevrenizi gösteren bir çekim yapmalısınız.

5. Can simidi ve deniz aksesuarlarıyla poz verirken dikkat!



Ortaya oturmaya özen gösterin ve kollarınız kesinlikle dik olmalı. İçine çökmüş bir görüntü her zaman sizi olduğunuzdan şişman gösterir!