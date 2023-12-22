Buff & Bloom’da %50’ye varan Yeni Yıl indirimleri başladı!
22/12/2023
Buff & Bloom’da %50’ye varan Yeni Yıl indirimleri başladı!
Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, 21 Aralık Çarşamba gününden başlayarak 7 Ocak Pazar gününe kadar Yılbaşına özel %50’ye varan indirimlerle karşınızda.
Binlerce farklı üründe Yeni Yıl’a özel kampanyalar, indirimler ve Yılbaşına özel hediye setleri Buff & Bloom’da.
Makyajdan cilt bakımına, kişisel bakımdan saç bakımına kadar… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.
Siz de Buff & Bloom’un Yeni Yıl için özel hazırladığı kampanyalardan yararlanmak için en yakın Buff & Bloom şubesini ziyaret etmeyi unutmayın!
Buff & Bloom Şubeleri:
Dereboyu – Bambi yanı
Girne – Ramadan Cemil çemberi
Mağusa City Mall – 1. kat
Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi
Salamis Yolu – Gülseren kavşağı karşısı