Buff & Bloom’da %50’ye varan Yeni Yıl indirimleri başladı!

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29/12/2023

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Buff & Bloom’da %50’ye varan Yeni Yıl indirimleri başladı!

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, 21 Aralık Çarşamba gününden başlayarak 7 Ocak Pazar gününe kadar Yılbaşına özel %50’ye varan indirimlerle karşınızda.

Binlerce farklı üründe Yeni Yıl’a özel kampanyalar, indirimler ve Yılbaşına özel hediye setleri Buff & Bloom’da. 

Makyajdan cilt bakımına, kişisel bakımdan saç bakımına kadar… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.

Siz de Buff & Bloom’un Yeni Yıl için özel hazırladığı kampanyalardan yararlanmak için en yakın Buff & Bloom şubesini ziyaret etmeyi unutmayın!

Buff & Bloom Şubeleri:
Dereboyu – Bambi yanı
Girne – Ramadan Cemil çemberi
Mağusa City Mall – 1. kat
Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi
Salamis Yolu – Gülseren kavşağı karşısı

29/12/2023 20:13
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TAGS: Buff Bloom
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