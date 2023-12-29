Buff & Bloom’da %50’ye varan Yeni Yıl indirimleri başladı!

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, 21 Aralık Çarşamba gününden başlayarak 7 Ocak Pazar gününe kadar Yılbaşına özel %50’ye varan indirimlerle karşınızda.

Binlerce farklı üründe Yeni Yıl’a özel kampanyalar, indirimler ve Yılbaşına özel hediye setleri Buff & Bloom’da.

Makyajdan cilt bakımına, kişisel bakımdan saç bakımına kadar… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.

Siz de Buff & Bloom’un Yeni Yıl için özel hazırladığı kampanyalardan yararlanmak için en yakın Buff & Bloom şubesini ziyaret etmeyi unutmayın!

Buff & Bloom Şubeleri:

Dereboyu – Bambi yanı

Girne – Ramadan Cemil çemberi

Mağusa City Mall – 1. kat

Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi

Salamis Yolu – Gülseren kavşağı karşısı