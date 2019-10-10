Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Sıska modelleri fantezi iç giyim tasarımlarına soktuğu şovlarıyla tanınan Victoria’s Secret'ta (VS) satışların düşmesiyle birlikte devran döndü. Kendini olduğu gibi sevmeye dayanan beden olumlama hareketinin yükselişine tutunmaya çalışan ABD merkezli içgiyim firması, ilk kez XL beden bir mankenle çalışmaya başladı. VS'nin İngiltere merkezli içgiyim firması Bluebella ile girdiği işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaşıldı. 'Kendini sev' isimli kampanyanın fotoğraflarında küçük beden modellerle birlikte Ali Tate Cutler da yer aldı.

'ABD'Lİ KADINLARIN ORTALAMA BEDENİ'

VS'den yeni modelinin kaç beden olduğuna dair açıklama gelmezken, Cutler kendi Instagram hesabından yaptığı duyuruda "Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım" dedi. E! News sitesine de konuşan Cutler, "44 beden, ABD'deki kadınların ortalama bedeni; çoğu kadın bu bedende olduğu için medya ve modada daha çok yer almalı; dolayısıyla da doğru temsil edilmeli" derken hislerini şöyle aktardı:

'VS POSTERİNDE KENDİNİ GÖRMEK, GERÇEKÜSTÜ'

"Victoria’s Secret benim gibi 44 beden bir kadının posterini duvara asmaya karar verdiği için öyle heyecanlıyım ki. Kampanya tanıtımına katılmak ve kendimi duvarda küçüklüğümden beri takip ettiğim o süper modellerin yanında görmek gerçeküstüydü."

10/10/2019 10:02