Yeni Yıl Hediye Setleri
23/12/2023
Buff & Bloom’da Yılbaşına özel hediye setleri şimdi %50’ye varan indirimlerle!
Yeni yıl geldi çattı! Şimdi yılbaşı hediyelerinizi planlamak için mükemmel bir zaman.
Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, sizler ve sevdikleriniz için birbirinden güzel hediye setleri 1 ALANA 1 BEDAVA ve %50’ye varan indirim kampanyalarla hazırladı.
Yeni yıl için ne alsam diye düşünürken.. Sizler için Buff & Bloom’da özenle hazırlanan yeni yıl setlerine göz atmaya ne dersiniz?
Buff & Bloom Şubeleri:
Dereboyu – Bambi yanı
Girne – Ramadan Cemil çemberi
Mağusa City Mall – 1. kat
Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi
Salamis Yolu – Gülseren kavşağı karşısı