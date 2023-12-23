Yeni Yıl Hediye Setleri

Buff & Bloom’da Yılbaşına özel hediye setleri şimdi %50’ye varan indirimlerle!

Yeni yıl geldi çattı! Şimdi yılbaşı hediyelerinizi planlamak için mükemmel bir zaman.

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, sizler ve sevdikleriniz için birbirinden güzel hediye setleri 1 ALANA 1 BEDAVA ve %50’ye varan indirim kampanyalarla hazırladı.

Yeni yıl için ne alsam diye düşünürken.. Sizler için Buff & Bloom’da özenle hazırlanan yeni yıl setlerine göz atmaya ne dersiniz?

Buff & Bloom Şubeleri:

Dereboyu – Bambi yanı

Girne – Ramadan Cemil çemberi

Mağusa City Mall – 1. kat

Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi

Salamis Yolu – Gülseren kavşağı karşısı