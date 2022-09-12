Kaş makyajı kaşların dökülmesine yol açıyor

Bazen kaş alanındaki kıllar dökülerek mevcut açıklığı daha da artırabilir. Bu durum gen aktarımı ile ilişkilidir ve maalesef önlenemez. Seyrek alanlar makyaj ve microblading gibi geçici çözümler ile gizlenebilse de sonuç olarak dolgun ve gür kaşlara ulaşmanın en sağlıklı yolu kaş ekiminden geçiyor. Yanlış malzeme kullanımının ve uygulamaların mevcut dökülmeleri artırdığını, hiç dökülmesi olmayan kişilerde ise dökülmeyi tetiklediğini unutmamakta fayda var. Üstelik, bu durumu sürekli tekrar etmek ve aynı görünümü elde edememek de çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor.

Kaşım küstü!

Bazı durumlarda sık kaş almaya bağlı olarak kaş kıllarının artık uzamaması gerçeği ile karşı karşıya kaldığını söyleyen hastalarımız oluyor. Bu şikayet ile mücadele eden ve kalıcı çözümler arayan hastalarımızda kaşın çıkmasını beklemek ya da kaş bölgesinde kıl kökünü destekleyecek ürün kullanımını tavsiye etmek yerine hızlı çözüm olması adına kaş ekimini öneriyoruz. Böylelikle, istenen kaş şeklini de hastamızla beraber konuşup, çizip, karar verebiliyoruz.

Basit ve kolay prosedür

Kan örneğinin alınmasının ardından hastamız ile beraber kaş şeklini belirliyor ve çiziyoruz. İşlem için uygun gördüğümüz en iyi yöntem FUE’yi kullanıyor, elektronik bir motorun desteklediği içi boş bir iğne yardımıyla kaş bölgesine ekilecek greftleri başın arkasından, ense bölgesinden alıyoruz. Bu esnada hasta lokal anestezi altındadır ve ağrı hissi neredeyse hiç yok denecek kadar azdır. İşte, bu aşama sonucun başarılı olabilmesi için çok önemli. Bir ekstraksiyon iğnesi yardımıyla kaş bölgesinde küçük kesilir açıyoruz. Ardından greftlerin birer birer yerleştirileceği kanalları da açıp, sonrasında ekim işlemini gerçekleştiriyoruz.

Elbette riskleri var

Her prosedürde olduğu gibi, kaş ekiminde de bazı riskler vardır. Risklere neden olan çoğu zaman sağlık personelinin yetersizliğidir. Hatasız, başarılı ve yüz güldüren bir sonuç için uzman doktor ve ekip seçimi son derece önem arz eder. Diğer bir nokta ise enfeksiyonlar, gergin olma hali ve şişliktir. Bu durumlar uzun sürmemekle beraber, birkaç gün içinde uzman desteği ve yönlendirmesiyle geçmektedir.

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12/09/2022 09:11