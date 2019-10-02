'Miss Bumbum' yarışmasının kazananı belli oldu

Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenen geleneksel Miss Bumbum popo güzelliği yarışmasının kazananı Brezilyalı Playboy modeli Suzy Cortez oldu. Finali pazartesi günü gerçekleşen yarışmada, Fransız Rayane Laura ikinci, İngiltere temsilcisi Jessica Lopes de üçüncü oldu. Miss Bumbum bu yıl ilk kez uluslararası düzeye çıktı. Daha önce sadece Brezilya’da düzenlenen yarışmaya bu yıl İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Meksika ve Avustralya’dan modeller katıldı. Suzy Cortez daha önce 2015 yılında da 'en güzel popo' unvanına layık görülmüştü.

02/10/2019 08:59