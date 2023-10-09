Kate Middleton, Çağla Şıkel, Ebru Şallı... Daha birçok ünlü isim Oğlak burcu. Peki, Oğlak burcu kadınlarının özellikleri neler? İdealleri için yaşayan Oğlak burcu kadınlarının değişmeyen ortak özellikleri bulunuyor. Onlar en çok çalışkanlığıyla tanınsa da bilinmeyen özellikleri de var. İşte Oğlak burcu kadınlarının özellikleri...

22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğanlar Oğlak burcu oluyor. Oğlak burcu kadınlarının ortak özelliği çalışkan olmaları ve idealleri için yaşamaları. Peki, Oğlak kadınları aşkını nasıl yaşıyor? Kate Middleton, Çağla Şıkel, Ebru Şallı da Oğlak burcu.

Mantıklı davranmayı kendilerine amaç edinen Oğlak kadınlarının özelliklerini sizler için derledik.

OĞLAK KADINLARININ ÖZELLİKLERİ

Romantizmi bile mantığa dayandırırlar

Aşık bile olsalar, mantıklarını kullanmayı ihmal etmezler

İdeallerinin önüne kimseyi koymak istemezler

Ön yargıları onlara hata yaptırır

Partnerlerini sürekli yönlendirmek isterler, bu yüzden sıkıcı olabilirler

Yaşamı ve aşkı ciddiye alırlar

Tembelliği sevmezler

Mesafeli durmayı tercih ederler