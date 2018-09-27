Dünyanın en pahalı ayakkabısı
Ayakkabı Burj el Arab'da sergileniyor.
27/09/2018
İşte dünyanın en pahalı ayakkabısı ile ilgili detaylar..
İki ünlü marka güçlerini birleştirdi ve dünyanın en pahalı ayakkabısını tasarladı.
'The Passion Diamond' adı verilen ayakkabı gerçek altın ve elmasla süslü. 17 milyon değerindeki ayakkabı bugün Dubai'de sergilenecek.
Geçtiğimiz yıl ünlü tasarımcı Debbie Wingham bir müşterisinin doğum günü hediyesi isteği üzerine bin değerli taş kullanarak bir ayakkabı tasarlamış ve bunu 15.1 milyon dolara satmıştı.
Dünyanın en pahalı ayakkabısı olan bu modelin üzerine çıkabilen olmamıştı.
Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers yaptıkları işbirliği sonucunda tam olarak 17 milyon dolarlık bir ayakkabı tasarladı.
Ayakkabı için yüzlerce elmas ve 2 adet 15 karatlık elmas kullanıldı. The Passion Diamond adlı ayakkabı bugün Dubai'de Burj el Arab otelinde sergilenecek….