Beymen Club şimdi Lefkoşa’da

Modern ve yenilikçi tasarımları ile Beymen Club, iş insanı Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ilk yatırımı oldu.

Amber Ciddi, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” vizyonlarının Beymen Club’la bütünleştiğini ifade etti.

Beymen Club, Türkiye dışındaki 6’ncı mağazasını Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da açtı

Şehir yaşamından, sanattan ve doğadan ilham alan modern ve yenilikçi tasarımlarıyla moda dünyasının güncel kodlarını her sezon yeniden yorumlayan Beymen Club, Lefkoşa şubesiyle ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin en seçkin markalarından Beymen Club, yurt dışındaki altıncı mağazasını 16 Ekim 2023, Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtı.

Aile işletmesi olarak kardeşi ile birlikte yürüttüğü Ciddi Home ve Ciddi Mutfak’la mobilya sektöründe yarattığı önemli değerlerin ardından şimdi kişisel yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ilk yatırımı Beymen Club oldu.

Lefkoşa’da kapılarını açan Beymen Club Kıbrıs mağazası, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. ‘Casual’ giyim anlayışına farklı bir soluk getirmek için Beymen tarafından 1985 yılında kurulan Beymen Club, mono-brand konsepti ile modern kadın ve erkekler için rahat ve şık koleksiyonlar sunuyor.

Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken Beymen Club Kıbrıs, uzman satış danışmanlarıyla hafta içi 10:00 – 19:30, Cumartesi 10:00 – 20:00 saatleri arasında Dereboyu-Metehan yolunda hizmet veriyor.

“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu”

Amber Ciddi, Beymen Club’ı Kıbrıs’la buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İmzamızı attığımız her iş, üretim ve projede kaliteyi hep önemsedik, müşterimizi dostlarımız kabul ettik ve onların, en iyisini hak ettiklerine kalpten inandık” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” vizyonlarının Beymen Club’la bütünleştiğini belirten Amber Ciddi, “Şimdi, yeni bir sektörde, yeni bir yolculuğa çıkarken, kalite ve yeniliğin temsilcisi özel bir markayla dostlarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da kazançlarını yine güzel ülkemiz Kıbrıs’ta yatırıma dönüştürmenin önceliği olduğunu belirten Amber Ciddi, moda tutkunlarını Beymen Club’a davet etti.