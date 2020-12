Haftalık burç yorumları (28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021)

Haftaya İkizler’deki Ay’ın etkisiyle iletişimi bol bir güne adım atıyoruz. Diğer yandan, Oğlak’ta ilerlerken eski düzeni korumayı seven Güneş ile şimşek kadar hızlı olayların kahramanı Boğa’daki Uranüs arasındaki olumlu etkileşim, 30 Aralık’ta meydana gelecek dolunayın şefkat, besleme, büyütme ve koruma özelliğine destek verecek. Maddi manevi değerlerle güçlendiğimizi hissedebiliriz. Sevdiklerimizle duygu yüklü paylaşımlar yaşarken, dolunay anında Yay yükseldiği için diğer yandan yeni yılın heyecanına adapte olmaya çalışırız. Yay burcundaki Venüs ikili ilişkiler ve maddi konularla ilgili sisli havaların kahramanı Neptün ile etkileşim içinde olacağından, bu konularla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Beklentilerden her zaman olumlu sonuç alınmasa da, her yaşanılanın daha sonra bize iyilikler taşıyacağını unutmadan, yeni yıla umut dolu girmenizi öneririm. Ben de bir Yükselen Yengeç olarak dolunayı NTV ile süren yaklaşık 1.5 yıllık birlikteliğimi sonlandırarak yaşıyorum. Ama biliyorum ki her bitiş bir başlangıçtır. Beni sizlerle buluşturup, bu keyifli ortamı sağladıkları ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri için tüm NTV çalışanlarına teşekkür ederim. Herkese mutlu yıllar. Sevgiyle…

Yükselen Koç ve Koç Burcu:

Yılın son haftasına evinizde yaşadığınız kökten değişimlerle adım atıyorsunuz. 3 yorucu yılı geride bırakırken, aile olma bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark edecek, adeta aile fertleriyle birbirinize kenetleneceksiniz. Herkesi koruma, kollama isteğiniz dolunayın etkisiyle daha çok kabaracaktır. Pazartesi günü kariyer hayatınızda ummadığınız olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında yurt dışı ilişkilerinizde yaşadığınız bir hayal kırıklığı sizi üzse de yeni yılın getireceklerine odaklanarak, moralinizi yüksek tutun. Yanlış anlamalar sonucu alınan hatalı kararları, yıl bitmeden tekrar üzerinden geçerek düzeltme şansı yakalayabilirsiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:

Yılı yakın akrabalar ve kardeş ilişkilerinizde yaşadığınız bir tamamlanma süreci ile sonlandırmaya hazır olun. Miras, gelir paylaşımları, aile içi ortak yatırımlar için son kararlar alınır yeni yıla bu güçlü şartlarla girersiniz. Kardeşinizle yapacağınız ortak işlerin olgunlaşması için parlak fikirlerinize çok ihtiyaç duyulacaktır. Yaşam alanınızda değişim süreci yine bu dönemde karşınıza çıkabilir. Su gören yatırım yapmak için uygun zamanlarda olduğunuzu unutmayın. Yılın olumsuz sürprizi vergi ve kredi konusunda canınızı sıksa da zaman içinde çözüm bulacağınızı düşünerek gönlünüzü ferah tutun. Bazı ortaklıklarda sonlanmalar gündeminizde. Boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarından kaçınmak için egzersiz yapmalı, özgüveninizi güçlendirmelisiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:

Öz değerinizi besleyen, maddi güvencenizi güçlendiren bir dolunay haftasıyla yılı bitiriyorsunuz. Ortak projeler ya da yatırımlarda bir sonlanma aşamasındasınız. Yılın son günü sizi hayal kırıklığına uğratacak kişilerle yüzleşebilir, herkesin kendiniz gibi olmadığını bir kez daha anlayarak yeni yıla adım atarsınız. Zihninizi meşgul edecek ikilemler ortasında kalacağınız ilişkilerde önce sakinleşmeli, sonra kendi çıkarlarınızı kimseyi incitmeden korumalısınız. Yurtdışı ilişkilerinizde umduğunuzu bulamadığınız gelişmeler gündeme gelebilir. Ön yargı yapmadan Ocak ayındaki gelişmeleri soğukkanlılığınızı kaybetmeden takip etmeli, ondan sonra bu konuyla ilgili yeni kararlar almalısınız. Yeni yıla sıcak aile ortamında sevginizi paylaşarak girmek, sizi en çok mutlu eden konu olacaktır.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:

Yılın son haftası sahnedeki muhteşem solo performansınızla geçecek. Zira 30 Aralık’ta burcunuzda meydana gelecek olan, değişimin temsilcisi Boğa burcundaki Uranüs’ten destekli dolunay, toplumdaki yerinizi, sevecenlikle güçlendirirken, baş döndürücü yeni hedeflerin içine sizi itecek. Yeni çalışma düzeni, yeni ilişkiler, yeni organizasyonlar kapınızı çalabilir. Artık mesleğinizin ustalık dönemine adım atacaksınız. Diğer yandan sevilip, sayıldığınızı görmek sizi mutlu edecek. Akademik konuları spiritüel alanda hayatınıza alır, koşulsuz sevgiyle zihinsel değerleri buluşturursunuz. Yeni yılda yurt dışı bağlantılarınızda hayallerinizi gerçek kılan gelişmeler yaşayabilirsiniz. Herkese fikirlerinizle destek olacak doğal bir eğitmen kimliğiyle önümüzdeki 3 yıla adım atıyorsunuz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:

Yılbaşı arifesinde Yengeç burcunda meydana gelecek dolunayın etkisiyle aşk hayatınızda çocuk sahibi olmak, evlenmek, evlilikteki bağları güçlendirmek gibi olgun kararlar almak isteyeceksiniz. Kısacası 2018 den beri yaşamınızda olan biten ne varsa artık bir sonuca ulaşıyor ve konu tamamlanıyor. Yeni yılda ikili ilişkilerinize daha güçlü bir soluk taşıyacak olaylara artık hazırsınız. Size hayal kırıklığı yaşatan ilişkilerden artık uzaklaşıp, yeni kişilerle bir arada olmayı isteyeceksiniz. Hayatın neşeli, aktif, özgür, kurallardan uzak tarafını deneyimlemek için evde de otursanız sosyal ağlar üzerinden arkadaşlıklar kurma zamanı. Geleceğe ait hedeflerinizde zihinsel konular ön plana çıkacaktır.

Yükselen Başak ve Başak Burcu:

Arkadaşlıklar, sosyal gruplar, geleceğe ait ümitler alanında 30 Aralık’ta meydana gelecek olan dolunay, sanki size başka bir hayat planı yaşatmaya başlayacak. Dolunayın etkisiyle sevdiklerinize karşı daha duyarlı, sevecen, şefkatli davranmak isteyeceksiniz. Duygusal zekanızın öne çıktığı yılın son haftasında arkadaşlarınızı koruyup, kollama isteği bir anda güçlenebilir. Duygusal anlamda bağlı olduğunuz bir kişiye karşı hislerinizi dile getirmek için büyük istek duyarsınız. Bu kişinin uzakta olması işleri biraz zorlaştırsa da aranızdaki bağ zamanla daha da güçlenecektir. 3 yıldır emek verdiğiniz iş yatırımları artık size fayda sağlama sürecine girer. Yenilikler karşısında endişeli olmamalı cesaretle yeni hedeflere ilerlemelisiniz. Zaten dolunay haritasında Yay yükseldiği için 2021 e istekli, cesaretli, mücadeleci bir ruhla adım atacaksınız.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:

30 Aralık’ta meydana gelecek olan dolunay ebeveyn rolünüz ya da annenizle olan ilişkilerinize damga vuracak. Demek aile içinde gelişen konuları çözmek adına, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacaksınız. Bekar olanlar evlilik kararı alıp, yuva kurmak için yoğun bir istek duyabilirler. Evliler ise, yeni eve taşınmak, çocuk sahibi olmak gibi ciddi kararlar alırlar. Kariyerdeki kökten değişimleri tamamlayıp, yeni yılda önünüze tertemiz bir sayfa açarak farklı hedeflere doğru ilerleyebilirsiniz. İlişkilerinizde saygı görmek, sevilip, sayılmak bu dönemde istediğiniz en önemli şeyler arasında yerini alacaktır. Yılın son günlerinde hiç ummadığınız bir zamanda ortaklıklardan maddi destek görebilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:

Yılın son günlerinde Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay, size, yurt dışı hedefleri, hukuki gündemler, uzaktaki akrabalar, akademik konular, deniz ötesi ülkeler alanında, bir tamamlanma süreci sunacak. Belki başka bir ülkeye taşınmak fikrini artık hayata geçirmek ya da yurt dışından ülkeye geri dönmek artık size sıcak gelebilir. Pazartesi günü kardeş ve yakın akrabalarınızla ilgili iletişim trafiğinde sürpriz gelişmelere açıksınız. Diğer yandan partnerinizin size mutlu bir haber getireceği konulara hazırlıklı olun. Kısacası yeni yıla radikal değişimlerle adım atıyorsunuz.

Yükselen Yay ve Yay Burcu:

Pazartesi günü finansal alanda hızlı kararlar alıp, karşınızdakilerle fikirlerinizi açık yüreklilikle paylaşırsınız. Mesai arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz yılın son haftasında ortak gelirler alanınızda etkisi güçlü bir dolunay meydana gelecek. Aile ya da eşten gelen maddi destek ya da kazanımları değerlendirmek sizin için önemli olacaktır. Aynı zamanda gündelik rutininizi değiştirecek, sürpriz iş teklifleri kapınızı çalabilir. Kısacası yeni yıla girerken, maddi konforunuzun arttığı bir ortamda özgüveninizi güçlendireceğiniz bir sürecin kapıları yavaş olsa da önünüze açılır. Özgür ruhunuzu, uluslararası arenaya taşıdığınız gelecek planlarınızla güçlendirin. Ne de olsa dolunay haritasında sizin burcunuz yükseliyor. O halde atınıza atlayıp, sırtınızdaki oku istediğiniz hedefe rahatlıkla atabilirsiniz.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:

30 Aralık’ta Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay ikili ilişkilerinizde bir dönemin kapanacağını işaret ediyor. Evlilik, ortaklık konularında yepyeni bir sürece adım atarken eskiden gelen konulara artık bir nokta koyun. Sürpriz aşkların, duygusal ifadelerin gündeme geleceği bir süreçten geçiyorsunuz. Diğer yandan dolunayın etkisiyle hayatınıza yeni bir hobi girebilir. Sıkıcı evde kalma döneminde yeni bir uğraş sizi epey oyalayacaktır. Çocuğunuzla kuracağınız ilişkide ortak sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Elinizde olmayan koşullardan dolayı sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Gizli ilişkilerden kaçınmak, yeni yıla yeni dileklerle adım atmak, sizi hayata karşı güçlendirir.

Yükselen Kova ve Kova Burcu:

30 Aralık’ta Yengeç burcunda meydana gelecek olan dolunay, sağlık konularında sizi etkileyebilir. Özellikle yılbaşında sindiriminizi zorlayacak gıdalar ve alkollü ürünler tüketmemekte fayda var. Aileyle beraber olmak, duygusal krizlerinizi masaya yatırmak, içinizde sakladıklarınızı dile dökmek sizin için yararlı olacaktır. Evcil hayvanınızın sağlık taramasını yeni yıla bırakabilirsiniz. Dolunayın geleneksel aile yapısına odaklanan enerjisine, Yay burcunun sempatik, dost canlısı, özgürlüklerine ve yeniliklere düşkün, meraklı yapısı, yüksek bir adrenalin katar. Artık sizin burcunuzun söz hakkını kullandığı bu dönemde, önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeye bakın. İlişkilerde yaşadığınız hayal kırıklıklarının öz değer duygunuzu zayıflatmasına asla izin vermeyin.

Yükselen Balık ve Balık Burcu:

Yılın son haftasını, sizin kadar duyarlı, sezgisel, hisleri güçlü, sevmeye, koruyup, kollamaya odaklı Yengeç burcundaki dolunay ile tamamlarken, sanki aşk hayatınızda bir döneme artık nokta koyuyorsunuz. Bu etki diğer yandan, çocuk konusuyla ilgili size ciddi kararlar aldırtabilir. Sevgilinizle aynı çatı altında yaşamaya karar vermek ya da sürüncemede kalmış bir ilişkiyi sonlandırmak gündeme gelebilir. Ayrıca sevdiğiniz bir hobiyi artık hayatınıza daha etkili bir şekilde dahil edebilirsiniz. Spekülatif yatırımlar sene sonunda kapınızı çalabilir. Sanat, spiritüel etkinlikler ilginizi çeker. Kariyer hayatınızda bir kadının çıkardığı zorluklarla baş ederek, uluslararası arenada adınızı duyuracak çalışmalara katılabilirsiniz. Arkadaşlıklar alanınızda yeniliklerin haberciliğini yapan sohbetler ilginizi çekecektir.

