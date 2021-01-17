18 Ocak – 24 Ocak 2021 haftalık burç yorumları

Bu hafta “Maalesef biraz sevimsiz!” dersek abartmış olmayız. Kazalara, patlamalara, büyük olaylara açık bir dönem. Hafta sonuna doğru biraz daha olumlu duygusal tepkilerimiz artacak ve fakat genelinde bu hafta için artık “Geçsin gitsin” diyebiliriz.

AY BOŞLUKTA

Ay’ın boşlukta olması, bir burçtan bir sonraki burca geçmeden önce açısız kalması, hiçbir gezegenle kontak kurmuyor olmasıdır.

Ay boşlukta olduğunda o an yeni bir işe başlamak doğru bir eylem değildir. Eğer Ay boşlukta sıfırdan başladığınız bir işiniz varsa elinize yapışacak, muhtemel bitmek nedir bilmeyecektir. O nedenle yeni başlayacağınız işinizi Ay boşluğa girmeden veya çıktıktan sonra yapmanızda çok ama çok fayda var.

Ve fakat, Ay boşluğa gireceği zaman yapmanız gereken, yetiştirilmesi gereken işleriniz varsa ne yapacağız? Ay boşluğa girmeden sembolik olarak o işi bir güzel başlatın ve sonra Ay boşlukta gönül rahatlığıyla devam ettirin.

“Peki, Ay boşlukta iş, güç yok ne yapalım?” diyorsanız. Uyuyun! Veya eğlenin, internette dolanın, onunla bununla geyiğine telefonlaşın, auranızı silin, çakralarınızı çitileyin! “Yok, ben gelemem öyle işlere.” diyorsanız kendinizi tamamen boş, beleş işlere vurun. “Yaa, ama o da olmaz ki” diyorsanız… Yapın işte hoş bir şeyler!

18 Ocak – 24 Ocak 2021 haftası AY BOŞLUKTA zaman aralıkları

18.01.2021 Pazartesi saat 06:44’ten- 18.01.2021 Pazartesi saat 10:07’ye kadar

20.01.2021 Çarşamba saat 11:28’den- 20.01.2021 Çarşamba saat 21:55’e kadar

23.01.2021 Cumartesi saat 00:27’den- 23.01.2021 Cumartesi saat 10:42’ye kadar

Koç

Bu haftaya özellikle maddi konularda biraz tedirgin gireceksiniz gibi görünmekte. O nedenle ödeme ve para konuları sizi biraz gerginleştirebilir, kendinizi bu anlamda bir şeyleri değiştirmek, yeniden başlamak için hareket alırken bulabilirsiniz.

Hareket almak istemeniz gayet güzel ama dikkatli adım atmanız gerekecek, bir anda düşünmeden adım atmamanız gereken zamanlar. Gökyüzü fazla keskin ve patlamaya hazır bir bomba gibi, pimini siz çekmek istemezsiniz. Aynı zamanda kazalara ve sakarlıklara da açık bir haftadasınız. Sert sporlardan, hızdan ve kesici, parlayıcı aletlerden uzak durmanızda fayda var.

Hafta sonuna doğru ise daha azimli olduğunuzu göreceksiniz, kendinize daha güvenli ve inançlı hissedeceksiniz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde yapacaklarınızı, özellikle yeni başlangıçlarınızı planlamak için güzel günler vaat ediyor. Maddi, manevi değişim, atılım planları için hafta sonunu beklemeniz çok daha anlamlı.

Boğa

Bu hafta yine zorlayan, gerilim yaratan gezegenler sizi; kariyer, iş, ebeveynler, meslek, profesyonel hayatınız gibi konular ile dışa açık olan yönlerinizi ve hayata karşı nasıl bir pozisyon almanız gerektiği sorularında baskılanmış hissettirebilir. Bu anlamda bir mücadele yaşamanız söz konusu. Olayları abartma eğiliminde olmanız muhtemel. Bir anda ufacık bir meseleyi kişiselleştirip yel değirmenleri ile savaşırken bile kendinizi bulabilirsiniz.

Bu anlamda sorunu doğru analiz edip üstüne gitmeniz gerekmekte. Ne olursa olsun sükunetle hareket etmeyi tercih etmeniz sizin için çok daha doğru görünüyor.

Hafta sonuna doğru ise çok daha fazla sosyalleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğer mümkünse aktivitelerde bulunun, bunun sizi çok daha fazla yenilediğini göreceksiniz. Ama özellikle bu hafta hızlı ve hareketli eylemlerde bulunurken adale zedelenmelerini, kaza riskini de göz ardı etmeyin.

İkizler

Bu hafta sizi, hayatı anlamak ve kendinizi yenilemek doğrultusunda gerilimli bir süreç beklemekte. Ani duygusal dalgalanmalarınız söz konusu olabilir. O nedenle yaşadıklarınızı, hayatın size getirdiklerini önce bir anlayın sindirin ve hemen özgürlüğünüzün, kişiliğinizin kısıtlandığını, haksızlığa uğradığınızı düşünerek tepki vermeyin.

Açıkçası bu hafta her konuda hayatın size öğrettiği ile iç dünyanızda yaşadığınız arasında farkları yaşamanız olası. Uykunuza dikkat etmeniz bu hafta çok daha önem kazanmakta. Rüyalarınıza dikkat edin, psikolojiniz için enteresan ipuçları yakalayabilirsiniz.

Hafta sonuna doğru ise özellikle büyük kurum ve kuruluşlardan, belki devletle ilgili bir alandan, miras, sigorta veya hayatınızda olan birilerinin geliri hakkında hoş gelişmelere şahit olabilirsiniz. Ve elbette kolay harcama yapabilme riski altında olduğunuzdan bütçenize dikkat etmenizde fayda var.

Yengeç

Bu hafta, özellikle sevgili yengeçler; maddi, manevi istekleriniz doğrultusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu sizi biraz yorabilir. “Ya, ben çok mu şansızım ne?” derken kendinizi bulabilirsiniz. Şansınızı bu hafta dövmek yerine, “Neden koşullar bana istediklerimi getirmiyor? Hayat karşısında istediklerim bu koşullarda ne kadar gerçek?” diye düşünmenizde fayda var.

O nedenle bu hafta özellikle eşinizin parası, miraslar, nafaka, cinsellik, ameliyatlar ve resmi işler gibi konular ve sosyal hayatınızı, dernekleri, organizasyonları, kalabalık mekanları ve kariyerden gelen para mevzularında çok daha mücadeleci olabilirsiniz, bu ve buna benzer konularda gerçeklerle yüzleşme olasılığınız yüksek.

Hafta sonuna doğru ise evlilik, ortaklık, uzun soluklu ilişkiler konusunda çok daha hoş zamanlar sizi bekliyor. Bu konuda eğer konuşulacak bir şeyler varsa konuşun veya ilişkinizi tazelemek adına adım atmak için gayet iyi durmakta.

Aslan

Bu hafta, uzun süredir sizinle birlikte olan kariyer, iş, ebeveynler, meslek, profesyonel hayatınız gibi konular ve ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikleri aynı zamanda mahkemeleri anlatan problemler için koşuşturuyor veya aklınızın bir köşesinde bu konular gidip geliyor olabilir.

Gökyüzü bu hafta; mücadele gezegenin ani, sürpriz gelişmelerle olumlu olumsuz bizi şaşırtan Uranüs ile kavuşumunun zorlayıcı olacağı için, özellikle kariyer ve ilişkiler konusunda bitirmek ve başlamak adına harekete geçmeden iyi düşünmeniz gerektiğini söylemekte. Radikal kararlar almak adına ani hareketlerden uzak kalmanız gereken bir haftadasınız.

Hafta sonuna doğru ise sağlık ve gündelik hayatın koşturmalarında çok daha kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz. Gökyüzü sizin için, hafta içindeki gerilimi bertaraf etmek adına güzel etkileri hafta sonuna saklıyor gibi.

Başak

Bu hafta, dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konular ile iş arkadaşları, çalışanlar, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar, sağlığınız ve evcil hayvanlarınızı anlatan konularda sizi biraz hareketli ve düşünürken bulmak mümkün.

Bu anlamda özellikle günlük koşuşturma içinde kendinizi yorgun hissetmeniz muhtemel. Ve bunun yanında ufak tefek kazalara açık bir haftadasınız. Hızlı hareket ederek aceleyle iş yapmamanız sizin hayrınıza olacaktır.

Ve ayrıca, bu hafta sonuna doğru ise aşk hayatınız, çocuklarınız veya zaman geçirdiğiniz konular üzerinde güzel gelişmeler sizi bulabilir. Eşiniz veya uzun süreli birliktelik kurduğunuz kişi ile çok özel zamanlar yaşamanız olası, bunu iyi değerlendirmeniz için gökyüzü size yardım edecek.

Ayrıca, önemli kararlar için hareket almak adına hafta sonu kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Hafta sonunu bu anlamda değerlendirmeniz iyi olur.

Terazi

Bu hafta sizin özellikle hassas olan konularınızın başında aşk, çocuklar ve risk alacağınız işler gelmekte ayrıca psikolojinize de dikkat etmenizde çok fayda var. Her şey bir anda üstünüze geliyormuş gibi hissetmeniz çok doğal. O nedenle ikili ilişkilerde biraz daha kendinize güvenerek, ayaklarınızı daha sağlam yere basmanız size iyi gelecektir.

Sevgili Teraziler, hafta başı uykunuza dikkat etmeniz özellikle önem kazanıyor ve aynı zamanda kriz yönetimi ve aşk hayatınızla ilgili olarak da kendinizi gereksiz yere sorguluyor olabilirsiniz, bu konuları kafanızda büyütmeyin derim. Ve fakat hafta sonuna doğru bu konularda kendinizi çok daha iyi hissetmeniz söz konusu. Daha sakin konuları ele alın.

Ve ayrıca bu hafta devletle, büyük kurum kuruluşlarla, resmi yazışma veya sözlü bir iletişim söz konusu olabilir. Sinirlerinize hâkim olmanızda fayda var. Çok çabuk esip gürlemeniz mümkün ne olursa olsun duygularınızla değil aklınızla hareket alın.

Akrep

Bu hafta için; ikili ilişkiler evliliğiniz, ortaklığınız, uzun süreli ilişkiler konusunda ve tabi mahkeme ile ilgili meseleleriniz varsa sizi yoğun bir gündem bekliyor diyebiliriz. Bu anlamda, özellikle çekirdek aileniz baba eviniz, kan bağınız olan yakınlarınızla özel hayatınız arasında kalmanız söz konusu.

O nedenle kangren olmuş konular, insanlar varsa hayatınızda iletişiminizin kopma noktasına gelmesi söz konusu olabilir. Hem siz konuşmalarınıza hem de sizi temsil eden kişilerin sizin hakkınızdaki konuşmalarına her açıdan dikkat etmenizde çok fayda var.

Hafta sonuna doğru ise bu zorlayan hava biraz daha dağılır gibi olacak ve çok daha uyumlu iletişime çok daha açık zamanlar sizinle olacak gibi görünüyor. O nedenle hafta başındaki olabilecek iletişim kazalarını hafta sonu telafi etmeniz mümkün görünmekte.

Yay

Bu hafta sizin için özellikle haritanız sağlığınız ve günlük koşturmalarınız konusunda dikkatli olmanızı, kazalara açık bir dönemden geçtiğinizi söylemekte. Dikkatli hareket etmenizde ve süratli araç kullanmamanızda fayda var. Ayrıca iletişim konusunda yanlış anlaşılmalara da müsait bir dönem, özellikle yazılı veya sözlü görüşmelerinizde çok daha özenli olmanızı tavsiye ederim.

Hafta sonuna doğru ise maddi konularda önünüz açılacak gibi duruyor bu anlamda eğer bir yatırım ve işe başlamayı düşünüyorsanız hafta sonunu tercih etmenizi, planlarınızı buna göre gerçekleştirmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.

Maddi konularda yeni başlangıçlar için güzel ve fakat harcamalar konusunda aşırıya kaçma riskiniz var. Sanal mağazalara dalarak, kredi kartı önünüzde dağıtmayın kendinizi. Sonra “Eyvah ben ne yaptım!” demek istemezsiniz, haberiniz olsun.

Oğlak

Bu hafta sizin özellikle mali durumlarınız mercek altında gibi duruyor. O nedenle alıp verdiğiniz ürün veya parada dikkatli olmanız gerekecek. Ufak tefek gerilimler, sıkıntılar yaşamanız olası ve fakat bunlar çok da çözülemeyecek şeylermiş gibi de durmamakta. Tabi bütün bunlarla uğraşırken diğer yandan acı fatura yakın çevrenizdeki insanlara çıkabilir. Onlarla olan ilişkinizde gerektiğinden fazla hassaslaşıp üzebilir, üzülebilirsiniz.

Hafta sonuna doğru ise işler biraz daha yumuşayacak gibi görünmekte. Bu anlamda yine arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle kuracağınız olumlu diyaloglar sizi daha güçlü ve iyi hissettirecektir. O nedenle işi işte bırakıp, hafta sonunu sizi sevenlere ayırmanızda kesinlikle fayda var. Ruh sağlığınızı korumanız gereken bir haftadan geçecek olduğunuzu söylemek durumundayım.

Kova

Bu hafta sizin genel anlamıyla hayata bakış açınız ve konumunuzla ilgili olarak kararlar alabileceğiniz bir süreç yaşamanız söz konusu olabilir. Uzun süredir maddi anlamda bazı belirsizlikler yaşamış olmanız sizi yormuş gibi duruyor. Ve fakat, bu hafta sonuna doğru hem maddi hem de manevi anlamda rahatlamanız söz konusu olabilir.

O nedenle yakın çevrenizle söz konusu bu meselelerde restleşmeniz de söz konusu olabilir. Daha dikkatli ve akıllıca davranmanız gerekecek. Eğer yaşam çizginizi değiştirecek önemli kararlar almak durumunda kalırsanız, bunu biraz daha ilerleyen tarihlere ertelemenizde fayda var. Huzursuzluğunuzu çevrenize çok yansıtmayın.

Sevgili Kovalar bu hafta saklanma, kendinizi izole etme eğiliminde olabilirsiniz. Buna çok müsaade etmeyin derim. Çünkü siz zorlandığınız anda çözüm üretebilen bir yapıya sahipsiniz, kırmadan kırılmadan nezaketle sorunların üzerine gitmeniz sizin için hayırlı duruyor. Ufak tefek kazalara dikkat.

Balık

Bu hafta sizin için yaşadıklarınızın perde arkasını görebileceğiniz bir zaman dememiz yanlış olmayacaktır. O nedenle alacağınız haberler veya yakın çevrenizin size olan etkisi sizi bu hafta şaşkınlık içinde bırakabilir. Hakkınızda konuşulanlara her ne kadar çok da umursamaz tavırda yaklaşsanız da, alınganlığınız sizi bu noktada etkileyebilir. Olabildiğince soğuk kanlılığınızı korumanızda fayda var. Çünkü yaşadıklarınızı bu hafta biraz büyütmek gibi bir ruh haline girebilirsiniz.

Hafta sonuna doğru ise özgüveninizin bir kere daha tazelenmiş olduğunu göreceksiniz. Bu tazelenme için sosyalliğiniz çerçevesinde kendinize işler çıkarmanız hem kafanızı dağıtmaya hem de yeni arkadaşlıklar kurmanıza neden olacaktır.

Kendinizi olabildiğince insanlarla diyalog halinde tutmanız ve fikir alıp vermeniz sizin için önemli görünmekte. İç sesinizi dinlemek ve bu doğrultuda karar vermek için iyi bir hafta değil.

NTV

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17/01/2021 18:41