"21-27 Aralık haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 21-27 Aralık haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 21-27 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 21-27 Aralık 2020 haftası burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU:

Beklenenin geldiği umut dolu başlangıçlara ilerliyorsunuz. Haftanın ilk gününü Satürn Jüpiter kavuşumuyla geleceğinize dair umutlu planlarınızla karşılıyorsunuz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamalısınız. Gerçekte kim olduğunuzu gösterme vakti geldi, artık doğru hamlelerle ilerlemeniz gerekiyor. Zamanı sadece hedeflerinize gitmek için değerlendirdiğinizde, karşı yönden onların da sizi geldiğini görebilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Temellerini attığınız toplum önündeki kişiliğinize sahip çıkmalısınız. Haftanın ilk günü Satürn Jüpiter kavuşumunu kitleler önünde rol model olduğunuz otorite ile karşılıyorsunuz. Hareket etmeyi sevmiyor olsanız da hayallerinizin gerçekleştiğini görmek sizi hayata yeniden bağlayacaktır. Karşılaştığınız fırsatlar ya da aklınıza düşen fikirler konusunda tereddüt edebilirsiniz. Bu tereddütler size kaçınılmaz bir değişimin sinyallerini yakıyor olabilir.

İKİZLER BURCU:

Paylaştığınız kaynaklarınız ufkunuzu genişletmeye devam edecek. Haftanın ilk gününü büyük Satürn Jüpiter kavuşumuyla, hedeflediğiniz ufuk noktanızda karşılıyorsunuz. Kurmak istediğiniz yeni yapı, hayatınızda bir dönüm noktası olacaktır. Önünüzü daha net görebileceğiniz, kar ve zarar dengesini daha iyi anlayacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bu süre zarfında ortaklı işleriniz de oldukça önem kazanıyor.

YENGEÇ BURCU:

Kurduğunuz duygusal birlik her zaman sevginin mirası olacak. Haftanın ilk gününde büyük Satürn Jüpiter kavuşumu değerlerinizi sorgulatırken ani değişimlerin habercisi de olacaktır. Bırakmak istemediğiniz korkularınız sizin iyiliğiniz için elinizden zorla alınacaktır. Karşı durmak yerine, bunun asıl nedenine ve size getireceği hayırlara odaklanmalısınız. Bazı durumları ertelemek ve göz ardı etmek, size hayal ettiklerinizi gerçekleştirme fırsatı sunmayacaktır.

ASLAN BURCU:

Kıymetinizin bilindiği ve sizin kıymet bildiğiniz ilişkilerinizle yolunuza umutla devam ediyorsunuz. Haftanın ilk gününe kadersel buluşma ile başlıyorsunuz. Satürn ve Jüpiter özgürlüğünüzü yeniden ilan etmenizde sizi destekleyecektir. Üzüldüğünüz günleri geride bırakmaya hazırlanmalı, içinde bulunduğunuz şartları da göz önünde bulundurarak öfkenizi değil içinizdeki sevgiyi harekete geçirmelisiniz. Hayalini kurduğunuz her şey için iyi niyetle atacağınız her adım, beraberinde yüzünüzü güldürecek gelişmeleri de getirecektir.

BAŞAK BURCU:

Sınavların iyi sonuçlarını, çabalarınızın haklı karşılığını almaya gidiyorsunuz. Haftanın ilk gününde büyük Satürn ve Jüpiter kavuşumu çağın gerektirdiği konuları ve bunların getirilerini sizlere sunacaktır. Güvencelerinizle ilgili bazı radikal değişiklikler söz konusu olabilir. Canınızı sıkmayın çünkü yakalayacağınız her bir detayla şu an olduğunuzdan daha iyi bir konuma gelmeniz mümkün. Hem kendinize zaman ayıracağınız hem de sorumluluklarınızı yerine getirebileceğiniz yepyeni bir zaman planlaması yapmalısınız.

TERAZİ BURCU:

Mutluluk istiyorsanız yağmurda ıslanmalısınız. Haftanın ilk gününde yaşamın odak noktasında gerçekleşecek büyük Satürn Jüpiter kavuşumu sizleri etkisi altına alıyor. Yeni bir döngü başlarken ürettiğiniz ne varsa o konuda destek görebilirsiniz. Bu süreçte yapmanız gereken en önemli şey, artık doğru kararı vermek ve tüm adımları bunu düşünerek atmanızdır. Bedelini ödemeniz gerektiğinin ve ne istediğinizin farkındaysanız, bugünlerin ödüllerini fazlasıyla toplayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken öfkeli çıkışlar yapmaktan geri durmalısınız.

AKREP BURCU:

Köklerinizi bırakma zamanı geldi. Haftanın ilk günündeki Satürn Jüpiter kavuşumuyla, artık bağlı olduğunuz ve kök saldığınız çoğu konudan sıyrılıyorsunuz. Gerekli cesarete sahipsiniz. Bunun farkına varmak süreci sizin için kolaylaştıracaktır. Sıkıldığınız ve yenilenmesini istediğiniz her şey için, hayatınızda yeni alanlar oluşturmalısınız. Sezgileriniz bu yolda en büyük destekçiniz. Koşulların değişebileceğini de göz önünde bulundurarak kendinize alternatif hareket planları oluşturmak olası krizleri kolaylıkla çözmenizi sağlayacaktır.

YAY BURCU:

Hayatınızın koordinasyonunu sağlayan siz olmalısınız. Haftanın ilk gününde büyük Satürn Jüpiter kavuşumu düşüncelerinizi dönüştürmek için çaba harcayacaktır. İtiraz etmemeli ve bu dönüşüm hareketinde en önde yer alanlardan biri olmalısınız. Keşifleri seven yönünüz, bu süreçte yeni veriler ve koşullar elde etmenize yardımcı olacaktır. Hızına ayak uyduracağınız bu zaman diliminde, aynı hızı kalbinizin ritimlerinde de hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Sahip olduklarınız elinizden uçup gitmeden kıymetini bilmelisiniz. Haftanın ilk gününde büyük Satürn Jüpiter kavuşumuyla verdiğiniz zorlu mücadelelerin ardından derin ve mutlu bir nefes alıyorsunuz. Değiştirip yeniden kurduğunuz hayatınızla ilgili kararları hakkıyla uyguladıysanız artık ödüllerini de almaya başlayabilirsiniz. Düşüncesi bile bu hafta yüzünüzü güldürecek.

KOVA BURCU:

Yeni çağ sizinle başlıyor. Satürn ve Jüpiter kavuşumu haftanın ilk günü burcunuzda gerçekleşecek. Karanlığın ilk ışıklarına sahip olacaksınız. Yaşam sizden liderlik yapmanızı bekliyor. İnsanlığın değerini yeniden kazanmasında elinizden geleni yapmanız, bu süreçteki hem en zor göreviniz hem de en büyük ödülünüz olacak. Üzerinizde hissettiğiniz baskının geçici olduğunu bilerek hareket etmelisiniz. Hareket alanınız kısıtlansa da ve siz bundan memnun olmasanız da, içinizdeki saklı gücü ortaya çıkarmanız için bunu yaşamanız gerekiyor.

BALIK BURCU:

Üstesinden gelemediğiniz her konuda gökyüzü yardıma hazır, yeter ki bakmayı bilin. Haftanın ilk günü, umutla beklenen büyük Satürn Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Yaşama fırsatı elde ettiğiniz bu muazzam olaya kayıtsız kalmamalı ve artık planlarınız için adım atmalısınız. Yeteri kadar beklediğinizi ve gözlemlediğinizi düşündüğünüz konularda, içsel muhakamelerinizi tamamlamanız bu süreçte işinizi kolaylaştıracaktır. Zorlayıcı yollardan geçmeniz ve bazı ilişkilerinizle ilgili hayal kırıklığı yaşamanız sizi yıpratmış olabilir.

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21/12/2020 10:40