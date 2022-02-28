Astroloji: 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Koç burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Koç burç yorumları: Daha önce yaşadığınız fiziksel bir rahatsızlık, belki uzun süren bir hastalığınız artık şifa buluyor. Çocuklarınız maddi anlamda size ihtiyaç duyabilir. Haftanın ilk günü ofiste çalışmak istemeyebilirsiniz. Akşamı arkadaşlarınızla dışarıda geçirmek size iyi gelebilir. Sevgilinizin gününü güzelleştirin. Bir ikilemle ile karşı karşıya kalabilir ve odaklanmada zorluk çekebilirsiniz. Arkadaşlarınıza ve ailenize ayıracak yeterli zamanınızın olmadığını fark ettiğinizde üzülebilirsiniz.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu yeniay sizi aydınlatacak yeni ufuklar açıp farklı deneyimler yaşamanıza sebebiyet verecek. Sizi sıkan, daraltan ve kısıtlayan sorunlarınıza problemler bulabilir; bununla birlikte kendi özgürlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Nedeni ve getirisi belli olmayan fedakârlıklarınız, hep kendinizden verdiğiniz ilişki modelleri artık kafanızda yeni bir ivme kazanacak.

Ruhsal olarak arınmak ve şifa bulmak isteyeceğiniz bir süreç sizlerle birlikte olacak. Bu dönemde geleceğe dönük etkileyici rüyalar görmeniz kendinizi ve hayatınızı farklı yönlerde şekillendirmenize neden olacaktır. Hayatınızda ruhsal anlamda bir kırılma dönemi yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak, inzivaya çekilmek ve burada kendinizi rahat hissetmek sizi harekete geçirecektir. Ayrıca geçmişinizde karmanızdan bu yana getirip taşıdığınız iyilik ya da kötülük, bedel ödeme ya da alma gibi karşılıkların net bir şekilde önünüze serildiğini göreceğiniz bir süreçle karşı karşıyasınız.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler ile birlikte gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek.

Boğa burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Boğa burç yorumları: Kendinizi sportif aktivitelere vermek, fiziksel sağlığınız ve zindeliğiniz kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Uzman görüşü almadan hiçbir şeye para yatırmayın. Herhangi bir taahhüde evet demeden önce iyice gözlem yapın. Ev işlerini tamamladıktan sonra akşamı bir parkta veya sessiz bir yerde geçirmeniz size iyi gelecektir. Eşinizden sizin için özel bir şey yapma olasılığı yüksek olduğundan bir sürpriz alabilirsiniz.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gruplar, organizasyonlar ve davetlerde göz kamaştırmanız mümkün. Uzun zamandır arkadaşlarınıza vakit ayıramadıysanız bu dönem onlarla birlikte güzel vakit geçirmeniz için önünüzde bir engel olmayacak, emin olun. Yapmayı hayal ettiğiniz önemli bir projenizi güzel yardımlarla hayata geçirmeniz mümkün. Sadece sabrınızı burada göstermeye devam edin.

Davetlerde ve organizasyonlarda karşınıza hayatınızın aşkının çıkması ya da bir arkadaşınızın size destek olmasıyla güzel bir birlikteliğe adım atmanız söz konusu. Boğaların en önemli dilekleri zaten önce aşktır. Bu dileğinizin gerçekleşeceği veya gerçekleşmesine çok yaklaşacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak, yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Venüs size belki iş değiştirtmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz.

İkizler burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

İkizler burç yorumları: Bu hafta kilonuzu kontrol etmek ve sağlıklı yaşamak için egzersize başlamak için uygun bir dönem. Sosyal bir etkinlikte size finansal büyüme konusunda oldukça iyi tavsiyeler verebilecek biriyle tanışma şansınız var. Çevrenizdeki insanlar iyi mizahınızdan ve bilginizden etkilenecekler. Daha iyi kariyer fırsatları için herhangi bir yolculuğa çıkmadan önce ebeveynlerinizin onayını alın. Üçüncü şahıslar, siz ve eşiniz arasında sürtüşmeye neden olabilir, ancak ikiniz de bunun üstesinden gelebileceksiniz.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, kadersel gelişimleriniz, anneyle olan ilişkileriniz yeni bir ivme kazanacak. Kariyer hayatınızla ilgili yeni bir gelişme ve yeni bir soluk alacağınız farklı bir yol açılabilir önünüze. Mesleki anlamda yeterliliklerinizi bu yeniayda kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz ve toplum önünde görünürlüğünüzün daha da artacağını gözlemleyebilirsiniz.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Yalnız olanlar yabancı uyruklu kişilerle flört edebilir. Bu sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olacaktır. Bu dönemde akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda da destekleyici etkiler devrede olacak. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz varsa sorun çıkmadan hallolacak.

Yengeç burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç burç yorumları: Bu hafta başında biraz moral düşüklüğü hissedebilirsiniz ancak bunun geçici olduğunu bilin. Sizden borç almak isteyenlerden uzak durmanızda fayda var. Ev aletleri veya mücevher satın almak için uygun bir dönem. Sevdiğinizle tatile çıkma planları yapabilirsiniz, kısa bile olsa bu seyahat size çok iyi gelecek, harika vakit geçirebilirsiniz. Evde veya işte baskı nedeniyle öfkeniz biraz alevlenebilir. Eski arkadaşlarla buluşmalar olabilir. Eşinizle birlikte geçmiş yılları, eski güzel günleri yad ederek romantizminizi canlandırabilir, oldukça iyi vakit geçirebilirsiniz.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Yeni bir eğitim fırsatının, eğitimsel gelişmelerin, yurt dışı ve yabancılarla alakalı konularınızın, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ticaret ve benzeri meselelerin habercisi olacak. Kendinizi geliştirip düşünce dünyanızda yeni ufuklar açabilirsiniz. Eskiden size zarar veren, gelişiminizi engelleyen düşünce kalıplarını artık yıkmanız mümkün. Size burada yeni bir yol açılacak ve bu alanda tazelenme enerjilerini hayatınızda net bir şekilde hissedeceksiniz.

Yeni bir eğitim imkânı ve yükseköğrenimle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Fırsatlar geldiğinde iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Uzak deniz yolculukları, yurtdışı seyahatleri, yeni keşifler sizin döneminiz. Gittiğiniz yollarda iş ile ilgili projelerinizi de rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. Satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinizin yoğunlaşacağı bir zaman dilimi yine sizleri bekliyor. Bu alanlarda çalışanlar; yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İlişkilerinizde yepyeni başlangıçlar ve oluşumlar size epey heyecan katacak noktada olacak. Var olan ilişkinizde eskiden kalan bir takım pürüzler varsa bunlarla ilgili de artık yüzleşmelerinizi yaşayacaksınız.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Bu dönemde paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcama eğiliminde olacaksınız. Özellikle kendinizi daha iyi hissetmek ve bakımınıza yönelik yerlere harcamalar yapabilirsiniz. Bu dönemde maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu esnada kredi kartı harcamalarınıza dikkat edin.

Aslan burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Aslan burç yorumları: Yaşadığınız bir sağlık sorunu varsa bu nihayet şifalanıyor. Haftanın başı, geçmiş yatırımlardan elde ettiğiniz finansal faydalar için iyi bir zaman. Bir parti planlıyorsanız en iyi arkadaşlarınızı davet edin. Öfkeler alevlenebileceğinden iş yerinde fazla agresif olmamaya özen gösterin. Herhangi bir karar vermeden önce, başkalarının ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Coşkunuz ve yaratıcılığınız size finansal fayda getirecektir. Partnerinizle konuşun ve birlikteliğinize coşku, hareket ve eğlenceyi geri getirmek için güzel bir şeyler planlayın.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Borçlar, paylaşılan kaynaklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları ve paraları, krediler, vergiler, devlet işleri, alacaklar, sözleşme imzalamalar, başkalarının değerleri, kaynakların veya enerjilerin ortak alanda toparlanması konularını önünüze getirebilir. Bizim paramız diye adlandırdığınız alan ya da ortak paylaşımlarınızın olduğu alanı işaret etmekte ve sizleri bu konularda aydınlatıp önünüze yeni bir yol açacağını göstermekte.

Uzun zamandır beklediğiniz miras konuları bu yeniaydan sonra çözüme kavuşabilir. Zor meseleler ve kriz yaratan durumlarınıza yeni bir soluk veya bir bakış açısı kazandırıp çözümler üretmeniz mümkün. Hayatınızda ortak paylaşımlarınızın olduğu partnerinizle ortak kazanımlar yaratacak projelere imza atabilirsiniz. Hamilelik gibi konularınız gündeme gelebilir. Dönüşüm planları yaratmaya doğru gidebilirsiniz. Kendinizi engelleyici ve kısıtlayıcı durumlar içinde hissederseniz bu alanda fevri davranışlar sergilemeyin.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir döneme adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır.

Başak burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık yorumları

Başak burç yorumları: Haftanın ilk günü yakın bir arkadaşınızdan güzel bir haberle güne başlayabilirsiniz. Hayatın tadını sonuna kadar çıkarmak için iyi bir ruh halinde hissedeceksiniz. Artık paranın önemini anlayacak ve ona göre harcama eğiliminde olacaksınız. Ev işleriyle meşgul olmak size iyi gelecek. Ayrıca sevdiğiniz insanla doğa gezisi, bir piknik, ilginç görmediğiniz yerlere gitmek motivasyonunuzu artıracaktır. İş hayatı sorunsuz gidecek. Herkes sizi destekleyecek. Depresyondaysanız kurtuluyorsunuz. Sahip olduklarınıza şükrederek kendinizi çok daha mutlu hissetmeye başlayacaksınız.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Evlilik ve tüm ortaklık konuları, birebir ilişkileriniz, açık düşmanlıklarınız, davalarınız, insanlarla kurulan ilişkilerde verme alma dengesi, danışmanlık ve halkla ilişkiler noktasındaki işler gündem maddeleriniz arasında. İlişkinizin artık hangi koşullar altında ilerleyeceğinizi görmeniz açısından kafanızda net oluşumlar canlanacak.

Belirsiz nitelikteki ilişkilerin sizin için kafanızda artık bitme vakti. Çünkü ilişkiler arenasında sizin için kabul etseniz de etmeseniz de yeni bir yol açılacağı çok net. Burada vereceğiniz karar yeniliğe doğru gitmek olacaktır. Bekar olan başakların karşısına evliliği düşündürecek sürpriz bir ilişki fırsatı çıkabilir. İlişkileri net bir şekilde ilerleyen başakların artık ilişkilerini bir üst kademeye taşıma vakitleri gelmiştir. Hukuksal bir takım konularınızda da tamamlanma yaşayabilirsiniz.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. İşyeri ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bazı düzenlemeler gerçekleşebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir. İş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz. Ofisinizi de düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi halletmenin daha eğlenceli ve yaratıcı yollarını keşfedebilirsiniz. Sağlığınızı ilgilendiren konularda da genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Fiziksel olarak güzelleşmek isteyebilir, diyete ve spora başlayabilirsiniz.

Terazi burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Terazi burç yorumları: Haftanın ilk gününe başlarken yolunuza çıkan engelleri aşacağınızdan oldukça eminsiniz. Kısa iş seyahatleri mali durumunuzu iyileştirebilir. Eşinizle ilişkiniz gelişecek. Bekarsanız, romantizmin eşiğinde olabilirsiniz. Genel olarak, yeni projelere atılmanız için iyi bir zaman. Eşiniz varsa size hiç hayal etmediğiniz kadar güzel davranacak.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Günlük işleriniz ve gündelik rutininizde önemli yer tutan olaylar, ofis ortamınız ve iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, evcil hayvanlarınız, beslenme düzeniniz, diyetiniz, sağlığınız, hizmet aldığınız ya da verdiğiniz kişiler gibi konular aktif olacak. Ast üst ilişkileri ve ofis ortamındaki arkadaşlarınızla aranızda güç dengeleri yer değiştirebilir. Sağlığınızla ilgili minik bir check up yaptırmak gerekebilir ya da sağlığınızla ilgili beslenmenize dikkat etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

Gündelik yaşamınızı etkileyen değişimler söz konusu olabilir. Ofis yeri değişimi, yeni çalışma arkadaşlarınızın aranıza katılması gibi etkenler de gündem maddeleri arasında. Varsa bir evcil hayvan edinmek isteyebilirsiniz. Onların bakımı ile ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Buradaki etkiler ofis ortamında çok çalışmanızı gerektirecek durumlar yaratabilir. Örneğin işten ayrılan bir arkadaşınızın yerine bakmak zorunda kalmak gibi… Hizmet almış olduğunuz astlarınız ya da kurumlarla ilgili yeni bir yapılanma söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminize, alerjik reaksiyonlara ve zehirlenmelere ayrıca dikkat etmeniz önerilir.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız. Bu dönemde daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Tek başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere de yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs’ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden flört ettiğiniz kişilerle küçük sorunlar çıkabilir. Hayatınızın ana teması eğlence olacak. Sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz.

Akrep burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık yorumları

Akrep burç yorumları: Haftanın ilk günü soğukkanlılığınızı kaybetme ihtimaliniz var. Bu yüzden duygularınızı kontrol altında tutmanızda fayda var. Size yakın olan insanlar kişisel düzeyde sorunlar yaratabilir. Mutluluğunuzu paylaşın ve evde veya işyerinde kimseyle hararetli tartışmalara girmeyin. Sevgiliniz kişi size muazzam bir mutluluk getirecek. Eşiniz ve çocuklarınız onlara yeterince zaman ayırmadıkları için şikayet edebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Sakin olun ve içinize dönün.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşkta yenilenme ve tazelenme dönemi sizlere kapılarını açıyor! Yeni bir aşkın habercisi ve çok romantik, masallardan çıkıp gelen bir kahraman bile olabilir. İçinizi ısıtan romantik gündemler hayatınıza damgasını vuracak gibi görünüyor. Belirsiz aşk hikâyelerinizde artık sona gelinmiş olabilir; siz bu belirsizlikten sıkılıp geçmiş olayları yaşamamak adına nokta koyabilirsiniz. Çünkü zaten yeni fırsatlar kapıda.

Hamilelik doğum gibi konularda şansını denemek isteyenler çocuk sahibi olabilirler. Ne olursa olsun bu yeniay sizin keyfinizi yerine getirecek ve keyifli haberler alacaksınız. İçinizde çocuksu bir sevince yer vereceksiniz. Parasal konularda bir iyileşme veya yeni kazanım alanları yakalayabilirsiniz.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısıyla siz de mutlu olabilirsiniz. Ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek size iyi gelecek. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, evinizi kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz.

Yay burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Yay burç yorumları: Gerçekçi olmayan planlamalar finansal zorluklara neden olabilir. Akrabalarınızdan ve arkadaşlarınızdan beklenmedik hediyeler alabilirsiniz. Uzun süredir devam eden bir tartışma yaşadıysanız çok geç olmadan bunu çözmenizde fayda var. Sanat ve tiyatro alanında olanlar yeni fırsatlara ulaşabilecek. Evlilik hayatında sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak işinize biraz ara vererek eşinizle, partnerinizle kaliteli zaman geçirmek size ve ilişkinize iyi gelecektir.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Ev, gayrimenkul alım satımı, ailevi konularınız, babanızla ilgili konular ve sorunlar, içsel dünyanız gibi konular gündeminizde yerini alıyor. Satmak istediğiniz evinizi biraz piyasa fiyatının altına satmak zorunda kalabilirsiniz ya da ev sahibinizin bir talebi yeni bir ev bulmanıza neden olabilir. Aile içinde bir takım güç dengelerinin değişeceği, sizin öncelik alacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Baba rolünü ailede oynamak durumunda kalabilirsiniz.

Parasal konularınızda artık güven hissetmek isteyeceğiniz ve para kazanacağınız da bir döneme gireceksiniz. Ev kurma, taşıma ve yeni heyecanlara yelken açabilirsiniz. Evinizde de yenilenme enerjileri mevcut; tadilat, yer değiştirme gibi. Finansal konularda da daha dikkatli olmalı, geleceğe yönelik girişimlerde bulunmalısınız.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Oğlak burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık yorumları

Oğlak burç yorumları: Bu hafta doğru tavırlarınız size yardımcı olacaktır. Sağlık durumları hassas olabileceği için çocuklarınıza iyi bakın. Partnerinizin güzel bir yanını göreceksiniz. İş baskısından dolayı ailenize çok daha az zaman ayırabilirsiniz. Boş zamanınızı eski arkadaşlarınızla buluşarak değerlendirin. Eşinizle heyecan verici bir şey yapmak ilişkinize iyi gelecektir.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Öğrenmek, keşfetmek, seyahatler, kardeşler, ilan etmek, duyurmak, medya, yayıncılık, pazarlama ve satış, sözel ifade yeteneğini kullanmak, yazmak, bilgi paylaşımı gibi konularda aktif bir dönem ve yeni avantajların karşınıza çıkacağını göstermekte. Burada kendinize yeni bir iş alanı yaratabilirsiniz. Pazarlama ve satış faaliyetlerinizde göz dolduracağa benziyorsunuz. Araç ve diğer ulaşım cihazlarınızla ilgili yeni bir dönem başlayabilir sizler için; araç yenileme, son model akıllı telefon edinme gibi konular gündem yaratabilir.

Kısa ve yakında bir yerlere seyahatler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Ya da yakın çevrenizden destekler alıp seyahat planlarına dahil olabilirsiniz, bu size iyi gelecek. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazmanızı öneririm, bu dönemde sizlere çok fayda sağlayacağını göreceksiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerinizde birbirinizi daha iyi ifade edebilirisiniz. Yeni bir eğitim programı oluşturabilir, kendinizi geliştirmek adına bu doğrultuda bir adım atmaya başlayabilirsiniz.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Gereksiz harcama yapmamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar başkalarından harika hediyeler de alabilirsiniz. Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım ve satım işlerinden de kazanç elde edebileceksiniz.

Kova burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık burç yorumları

Kova burç yorumları: Gereksiz gerginliklerden ve bunlara neden olan insanlardan uzak durmak isteyebilirsiniz. Doğru zamanda kaçınmazsanız, sorunlar ağırlaşabilir aman dikkat! Mali iyileşme görünüyor. Aile üyelerine yeterince zaman ve ilgi göstermeniz gerekiyor. Aşk hayatınız coşkulu geçebilir. Yeni proje ve harcamaları bir müddet erteleyin. Aşırı çalışma sizi zihinsel olarak strese sokabilir. O yüzden biraz kendinize dönün, dinlenin. Eşiniz size karşı tatlı ve anlayışlı olacak ve bu sizi her zaman olduğu gibi sakinleştirecek.

2 Mart’ta Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Kazandığınız, emek vererek çalışıp ürettiğiniz ve gelir elde ettiğiniz finansal akışlarınızda yeni bir dönem sizler için kapılarını açıyor olacak. Yöneticilerinizin desteğini görebilirsiniz. Artık yeni bir gelir gider dengesi oluşturacaksınız. Girişimlerinizle ilgili beklediğiniz fırsatların ayağınıza gelmesiyle rahatlıkla borçlanabilirsiniz. Yeni bir proje gündemde olabilir o yüzden buradan sağlayacağınız faydalarla güzel bir yatırım fırsatı da oluşturabilirsiniz.

Finansal ve ekonomik koşullarınızın önem kazanacağı bir takım konular gündeminize gelebilir. Ne olursa olsun bu dönemde elinizdeki parasal akış artış gösterecek, kendinizi daha olumlu ve rahat hissedeceksiniz. Gayrimenkuller ve ev alım satımı gibi konularda efor harcayacağınız bir dönem. Maddi ve finansal konularda bazı sorumluluklar içinde olabilir, olduğundan daha fazla emek sarf edebilirsiniz.

Aşk hayatınızda bazı önemli kararlar alma aşamasında hissedebilirsiniz kendinizi. Aklınızda çözemediğiniz soru işaretleri geleceğe dair kararlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ailevi sorunlarınızla ilgili aklınızdaki çözümleri hayatınıza uyarlamak isteyebilir, bu anlamda büyüklerinizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz.

6 Mart’ta Venüs sizin burcunuzda seyahatine başlıyor. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız, fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz. Aşık olan değil, olunan taraf olacaksınız. Flörtler gündemde olabilir. Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

Balık burcu 28 Şubat – 6 Mart haftalık yorumları

Balık burç yorumları: Ebeveynlerinizin sağlığı için çok para harcamanız gerekebilir. Mali durumunuz üzerindeki strese rağmen, anne babanızla olan bağınız güçlenecektir. Diğer aile üyeleri aşırı talepkar olabilir. Sevdiğiniz kişiyle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bu ikinizin de ilişkiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

2 Mart’ta sizin burcunuzda Yeni Ay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yeni adımlar ve yeni soluklara hazır mısınız? Yeni bir ortamda bulunmak, belki de kimliğinizi ve kişiliğinizi yeni ortamlarda göstermek ve ifade etmek isteyeceksiniz. Yenilendiğiniz bu dönemde ışıl ışıl parlayacaksınız. İlişkilerinizden yana güzel destekler bulup hayatınızda yeni ivmeler kazanmanız sizi biraz olsun mutlu edecek.

Ayrıca ikili ilişkileriniz ve evlilikle planlarınız gündemde olacak. Hayatınızla ilgili inisiyatif alıp kendinizi ifade etme zamanıdır. Aşk hayatınızda bazı önemli kararlar alma aşamasında hissedebilirsiniz kendinizi. Aklınızda çözemediğiniz soru işaretleri geleceğe dair kararlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ailevi sorunlarınızla ilgili aklınızdaki çözümleri hayatınıza uyarlamak isteyebilir, bu anlamda büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz.

Bağışıklık sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel görüntünüzde estetiksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana gayet güzel bir yeniay sizi bekliyor olacak. Kendi haklılığınızı sorgulamak yerine olaylara daha esnek bakmalısınız. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Bunun bir kararını vermelisiniz. Bazen hayat çok acıtır bazen de çok güldürür. Önemli olan bizim hayata bakış açımızdır. Hayata hangi açıdan bakarsak hep o tarafını görürüz. Biraz da karşı taraftan bakalım. Belki de o zaman hiç görmediğiniz şeylerin farkına varacaksınız.

6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahatine başlıyor. Bu da ilişkilerde kriz dönemine işaret ediyor. Eğer bir ilişkiniz varsa bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. Gizli, pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Özellikle Venüs’ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşıda dikkatli olmanızda yarar var. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüksedebilir. Bu dönemin geçici olduğunun bilincinde hareket etmekte fayda var.

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28/02/2022 08:53