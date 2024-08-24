Bekarlık kadına, evlilik erkeğe yarıyormuş

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar üç yıl boyunca yaşları 60 ve üstü 7 bin 600 kişinin yaşlanma bulgularını inceledi.

Araştırmada evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla iki kat daha iyi yaşlandığını tespit edildi.

Araştırmacılar evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin ise aynı olmadığı sonucuna vardı. Çünkü bekar kadınların evli ve boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığı ortaya çıktı.

Çalışmada sağlıklı yaşlanma şöyle tanımlandı: Ciddi bir fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal sorunla karşılaşmadan günlük aktivitelerini yapabilmek.

Araştırma ekibinden Prof. David Burnes, "Çiftler birbirini sigarayı bırakma ya da düzenli egzersiz yapma gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir" dedi.

Araştırma, International Social Work dergisinde yayınlandı.