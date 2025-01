"Bir bebek doğar ve bir anne dünyaya gelir" ne güzel bir sözdür. Ama her zaman öyle mi olur? Her doğuran anne mi olur? Daha geçen gün Tabipler Birliği korkunç tabloyu açıkladı. KKTC'de 18 yaş altı tam 68 çocuk ebeveyn oldu. Tabipler Birliği'nin İstatistik Kurumu'ndan aldığı verilerin açıklanması adeta bir tokat gibiydi. Peki ne oldu? O gün hepimiz eleştirdik, bugün ise sus pus olduk. Her konuyu unuttuğumuz gibi bunu da unuttuk. Ama o insanlar yaşıyor, o çocuklar hala burada.

Erkek çocuklar için de bu bir suç aslında. Kaç çocuk bunun farkında? Kaç aile, 18 yaş altı çocukların cinsel ilişkiye girmesinin yasal olmadığını biliyor ve bunu çocuklarına anlatıyor? Kız çocuklarının aileleri şikayetçi olduğunda, erkek çocuklarının tutuklanabileceğini biliyor mu? Bilerek ya da bilmeyerek bu çocuklar anne baba oldu. Peki, onların hayatı, çocuklukları, gençlikleri ne olacak? Eğitim alma hakları?

Doğan bebeklerin durumu ne? Sağlıkları, psikolojileri nasıl? Nerede, nasıl ve hangi şartlarda büyüyorlar? Devlet bu ülkede çocukları korumuyor. Devlet bu konuda da sınıfta kaldı maalesef.

2023 yılı istatistik verilerine göre 61 kız ve 7 erkek çocuğu anne baba oldu. Bu durum sadece bir istatistik değil, insan hayatıdır. Her biri bir hikaye, her biri bir dram. Ama bizler her zamanki gibi üç gün konuşup, sonra susuyoruz. Çocukların çocukluklarını ellerinden alan bu düzen devam ediyor. Ve bizler yine sessiz kalıyoruz.

Bir an önce bu sessizliği bozmak ve çocukları korumak için harekete geçilmeli. Yoksa geleceğimizin ellerinden kayıp gitmesine seyirci kalmaya devam mı edilecek? Polise, sosyal hizmetlere çok iş düşüyor. Peki, siyasiler bu konuyu ne kadar tartıştı? Muhalefet ne yaptı? Seyrüsefer zammı kadar gündem olmadı bu konu. Bu durum, ülkemizdeki çürümüşlüğü gözler önüne seriyor.