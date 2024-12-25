El Ayak Ağız Hastalığı Salgını: Bakan Sus Pus, Veliler Endişeli

Son günlerde Kıbrıs'ta birçok okulda ve kreşte hızla yayılan El Ayak Ağız Hastalığı, veliler ve öğretmenler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Ancak Sağlık Bakanlığı, bu konuda hala herhangi bir açıklama yapmış değil. Çocuklar hastalanırken, aileler hastalığı tanımadıkları ve bulaşıcı olduğunu bilmedikleri için çocuklarını okula gönderiyor ve bu durum salgının yayılmasına neden oluyor. Bu salgının önüne geçilmesi için acil önlemler alınması şart.

El Ayak Ağız hastalığını deneyimlemiş bir anne olarak, bu hastalığı daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Çocuğumun ağzında yaralar, vücudunda ise kabarcıklar oluştu. Bu yaralar ve kabarcıklar her çocukta farklı olabilir, ancak kendi çocuklarımdan ve arkadaşlarının çocuklarından gözlemlediğim kadarıyla; ateş, iştahsızlık ve ağzındaki yaralar nedeniyle çocuklar 3-4 gün boyunca yemek yemiyor. Yemek yemediği gibi, ağzındaki yaralardan konuşamıyorlar da. 3 yaşındaki oğlumla işaret diliyle anlaşmak zorunda kaldık. Hastalık gerçekten kötü bir hastalık; çocuk aç, uykusuz ve ağrılar içinde oluyor. Arabada giderken arabanın sarsılmasından bile ağzı ağrıyan bir bebeği düşünün. Ceviz macunu suyu ile ağzındaki yaraları geçirmeye çalıştık. En çok içimi acıtan ise, ağrıları azalmış olsa da hala katı bir şey yiyememesi ve kendi yemek istediği şeyleri bana yemem için getirmesiydi. Maalesef bu hastalığın bir ilacı veya tedavisi yok. Hastalık genellikle gün bir hafta 10 gün içinde kendiliğinden geçiyor. Hastalık genellikle 2- 10 yaşa kadar çocukları etkiliyor ve 10 yaşından sonra bulaş riski azalıyor.

Bu durumda, Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklama yapması, okullara rehberlik etmesi ve aileleri bilgilendirmesi büyük önem taşıyor. Sonuçta, bu hastalık yakın geçmişimizde görülmeyen bir hastalık ve birçok veli hastalığın adını bile duymamış durumda. Bakanlığın, hem çocukları hem de aileleri koruyacak önlemler alması gerekiyor.