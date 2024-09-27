Yanlıştan bir an önce dönülmeli!

Son zamanlarda, Lefkoşa’nın simge ismi haline gelen "yürüyen adam" olarak bilinen Abubakar Uthman’ın öne çıkmasıyla hızla çıkarılan yeni bir yasa, KKTC'de tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Bu yasa, ülkede kaçak olarak kalan ve ülkeye girişi yasaklanan bireylerin, bir asgari ücret ödeyerek geri girişine izin veriyor. Sosyal medyada Kıbrıslı Türkler, Uthman için adalet talep ederken, bu yasa, işlemiş oldukları suçlardan dolayı deport edilen onlarca kişinin de bu fırsattan yararlanmasına olanak sağladı.

Deport Süreçleri Boşa mı Gitti?

Her gün birçok kaçak yakalanıp ihraç edilirken, bu işlemler için harcanan paralar Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası yüzünden adeta boşa gidiyor. Madem bu suçlular bir asgari ücret karşılığı geri döneceklerdi, neden deport işlemleri için milyonlarca lira harcandı? En büyük sorun ise uyuşturucu, ciddi darp, cinsel saldırı ve silah gibi ağır suçlarla deport edilen kişilerin bu yasa ile ülkeye geri dönmelerine olanak sağlanmasıdır.

Aile Bağları Yeterli Bir Sebep mi?

Aile bağları (eş, anne, baba, kardeş, çocuk) mahana edilerek suçluların tekrardan ülkeye girmesine izin veriliyor. Bu ağır suçları işleyen insanlar neden yeniden ülkemize gelmesine izin veriliyor? Kimse, suç işlemiş ve ülkeden ihraç edilmiş bir insanın geri dönmesini istemez. Aile bağları dahi söz konusu olsa, bu durum suçun ciddiyetini hafife almamalıdır.

Suçluların Geri Dönüşü Toplumu Tehdit Ediyor

Mahkemelerimiz her gün uyuşturucu, darp, tecavüz ve bıçaklama gibi suçlarla dolup taşarken, bu suçlardan dolayı ihraç edilen kişilerin yeniden ülkeye girişine neden izin verildiği büyük bir soru işareti. Yeni düzenlemeye göre, KKTC’de aile bağı olan, izinsiz bulunan ve suç geçmişi olan bireylerin, bir aylık brüt asgari ücret tutarında ceza ödeyerek geri dönmelerine olanak sağlanıyor.

Toplum Abubakar Uthman için adalet ararken mağdur hale geldi. Suç işlemiş birinin sadece aile bağı nedeniyle ülkeye geri dönmesine izin vermek, suçun ciddiyetini göz ardı etmek anlamına geliyor.

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda yapılan bu değişiklikler, Lefkoşa’nın sevilen siması Abubakar Uthman’ın da kayıt altına alınmasını sağladı. Ancak bu değişiklikler, ödenen ceza karşılığında tekrar giriş izni verilmesinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmemelidir. Hükümetin bu yasayı geri çekerek suçluların girişini engellemesi ve toplumun güvenliğini sağlaması gerekmektedir.

Birinin canı yanarsa nasıl hesap vereceksiniz?

Bu suç işleyip geri gelenler yeniden ciddi bir suç işlerse bunun hesabını kim verecek? Silah ve bıçakla suç işlemiş kişilerin tekrar geri gelmesi sağlandı, bu durumdan dolayı birinin canı yanarsa nasıl hesap vereceksiniz?

Suç geçmişi bulunan bireylerin tekrar ülkeye girmesi toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda gereken önlemler bir an önce alınmalı ve adaletin sağlanması elzemdir.