8 Mart ve Acı Bir Gerçek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Çiçekler, gülümseyen fotoğraflar... Ama bundan sadece beş gün önce, genç bir kadın, Kuzey Kıbrıs’ta bir gece kulübünde hayatına son verdi. 25 yaşındaydı, hayatının baharında. Neden öldüğünü kimse bilmiyor. Neden hayatına son verdi bu kadın?

Kadın bedeni devlet eliyle pazarlanıyor

Bu ülkede kadınlar, devlet eliyle pazarlanıyor. "Konsomatris" adı altında kadın bedeni satılıyor. Hükümet, yetkililer, herkes buna göz yumuyor. Neden ama neden?

Yetkililer suskun, kadınlar mahkum

Ülkede konuşması gerekenler, bu saçmalığa son vermesi gerekenler suskun. Bir can gitti, basın bildirileri yayınlandı. Ama esas bu düzene son verecek yetkililerden bir açıklama geldi mi? Koca bir HAYIR. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler sorumludur o genç kadının hayatından ve gece kulüplerinde kapalı tutulan tüm kadınların yaşamından.

Rengarenk ışıklarla süslenmiş bir binaya kapatılıyorlar

Kadınlar adaya getiriliyor, hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçiriliyor. "Temizdir, bulaşıcı bir hastalığı yoktur." deniyor. Yani, "Bu kadının bedenini satabilirsiniz." Yetmiyor, pasaportlarına el konuluyor, özgürlükleri ellerinden alınıyor ve rengarenk ışıklarla süslenmiş bir binaya kapatılıyorlar.

Erkekler için hiçbir kontrol yok

Ama oraya giden erkekler için herhangi bir sağlık kontrolü yok. Onların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığı sorgulanmıyor. Kadınların sağlığını riske atan bu sistem normalleştirilmiş durumda. Zaten kadınların sesi çıkamıyor, itiraz edemiyorlar. Bu yüzden rahatlar. İşin bir başka tuhaf yanı da bu.

Bir kadın seks işçisi olabilir, buna kimse karışamaz

Bir kadın kendi isteğiyle seks işçisi olabilir, buna kimse karışamaz. Ama bunu kendi isteğiyle yapması gerekir. Özgürlüğü elinden alınmadan, bir iş olarak yapacaksa yapabilir. Başka ülkelerde örnekleri var. Ama burada, gece kulüpleri bir hapishane gibi. Parayı kadınlar değil, patronlar kazanıyor.

Fuhuş Sadece gece kulüpleriyle sınırlı değil

Ülkemizde fuhuş sadece gece kulüpleriyle sınırlı değil. "Öğrenci" olarak gelen ama fuhuş batağına sürüklenen pek çok kadın var. Bunun için adanın birçok yerinde villalar kiralanıyor.

Devlet sorumluluğunu yerine getirmeli

Devlet bu sorunu çözmesi gereken merci. Ama her şeyi bildiği hâlde yalnızca seyrediyor. Maalesef herkes suskun.

Bir Kadın Öldü, Ama Unutulacak

Bir kadın öldü. Bugün 8 Mart. Bugün konuşulacak, yarın unutulacak. İşte bu kadar basit her şey.