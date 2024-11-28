Black Friday Fırsatları %70e varan indirimlerle Buff & Bloom’da Başladı!

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom, 28 Kasım Perşembe gününden başlayarak 2 Aralık Pazartesi gününe kadar, dünya genelinde düzenlenen alışveriş festivali olan Black Friday’e özel %70e varan indirimlerle karşınızda.

Binlerce farklı üründe Black Friday’e özel kampanya ve indirimler Buff & Bloom’da.

Makyajdan cilt bakımına, saç boyalarından kişisel bakıma… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.

Siz de Buff & Bloom’un Black Friday’e özel hazırladığı kampanyalardan faydalanmak için en yakın Buff & Bloom şubenizi ziyaret etmeyi unutmayın!

Buff & Bloom… Kıbrıs’ta kozmetik ve kişisel bakımın tek adresi!

Buff & Bloom Şubeleri:

Dereboyu – Bambi yanı

Girne – Ramadan Cemil çemberi

Mağusa City Mall – 1. kat

Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi

