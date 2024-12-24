Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki "Bruss'help" tarafından yapılan açıklamaya göre, Brüksel sokaklarında yaklaşık 10 bin evsiz yaşıyor.

Buna karşın kentte yalnızca 3 bin 250 kişilik acil durum barınağı mevcut.

Bruss'help çatısında faaliyet gösteren kuruluşlar, barınak sayısının artırılmasını istiyor.

Kış tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden bazıları uygulanmaya başlandı.

Merkez ilçelerden Schaerbeek'teki bir otel, 104 yataklı evsiz barınma merkezine çevrildi. Yataklardan 14'üne bekar erkekler, 90'ına ise aileler yerleştirildi.

Brüksel'e bağlı 19 belediyenin 12'sinde ise yemek ve giyim dağıtımı gibi hizmetler başladı.

Bruss'help, bunların yeterli olmadığını, 3 bin 250 kişilik yerin 1000 kadarının halihazırda sığınmacılara ayrıldığını vurguluyor.

Belçika'da evsizleri dondurucu soğuktan korumak için "Aşırı Soğuk Planı" isimli bir hükümet önlemi bulunuyor ancak bu yalnızca sıfırın altında 4 derecelik soğuklarda devreye koyuluyor. Bu plan, etkinleştirildiğinde ise yalnızca 160 ek acil barınak yeri sağlanıyor.

Son 4 yılda ikiye katlandı

Bruss'help yetkilisi Eva Salman daha önce yaptığı açıklamada, evsiz sayısının 2020 sayımında 5 bin 131 olarak belirlendiğini bildirmişti. Son 4 yılda sayının ikiye katlanması dikkati çekti.

Mayıs ayında ulusal medyada yer alan haberlerde yaklaşık 7 bin sayısı zikrediliyordu.

Brüksel'deki evsizlerin çoğunu ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapmış, yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.