Bulaşık makinesinde sakın bu eşyaları yıkamayın! Tüm özellikleri gidiyor

Bulaşık makineleri mutfakta hem zaman tasarrufu sağlarken hem de temizlikte büyük kolaylık sunuyor fakat bazı ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekiyor. Bu eşyaların bulaşık makinesinde yıkanması ürünlere zarar verirken aynı zamanda sağlığınızı da etkileyebilir. İşte bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken eşyalar:

PLASTİK KAPLAR

Plastik kaplar eğer düşük kaliteli malzemelerden yapıldıysa sıcak su ve yüksek sıcaklıkta çalıştırma sırasında deforme olabilir veya zararlı kimyasallar salabilir. BPA gibi maddeler, gıda ile temas ettiğinde sağlığa olumsuz etkileyebilir bu durumu engellemek için yalnızca "bulaşık makinesinde yıkanabilir" etiketi taşıyan plastik ürünleri tercih etmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

AHŞAP ÜRÜNLER

Tahta kaşık, kesme tahtası gibi bazı ahşap mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Sıcak su ve deterjan, ahşabın çatlamasına neden olurken şeklinin bozulmasına ve doğal yağlarının kaybolmasını da etkileyebilir. Bu noktada ahşap malzemeli ürünlerin hem dayanıklılığı hem de hijyenik yapısını etkiler.

BIÇAKLAR

Yüksek kaliteli bıçakların da bulaşık makinesinde yıkanmaması gerekir çünkü sıcak su ve deterjan bıçağın keskinliğini azaltırken, paslanmasına da olanak sağlar. Öte yandan bıçaklar bulaşık makinesinin içindeki diğer eşyalarla temasa geçtiğinde zarar görebilir.

TERMOSLAR

izolasyon sağlamak için özel malzemelerle üretilen termosların bulaşık makinesinde yıkanması durumunda iç yüzeylerindeki izolasyon malzemesi zarar görebilir. Bu durumda termosların sıcaklık koruma özelliklerinin azalmasına neden olabilir. Öte yandan bazı termosların kapakları ve sızdırmaz contaları da bulaşık makinesinin sıcaklıklarına dayanamayabilir.